Страну накроют дожди с грозами и град

2 июля в большинстве областей Украины ожидаются кратковременные дожди и грозы.

При грозах возможны сильные ливни, град и шквалы, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Пусть июль никого и ничего не побьет, а его красота поселится в наших ноябрьско-декабрьских фейсбучных постах", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko

Самой низкой завтра будет температура воздуха в западных областях, +22...27°С. Самой высокой - на востоке, юго-востоке и в Днепре с районами, +27...32°С. В дневные часы в центре и на юге будет много солнца, температура будет колебаться в пределах +25...30°С.

В Киеве в пятницу возможны кратковременные грозовые дожди с градом. В течение дня 2 июля будет около +28°С.

В ближайшие дни страну накроют периодические дожди с грозами, +25...32°С. В Карпатах будет +14...17°С.

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1 июля в столице ожидаются грозы, град и шквалы. Ветер будет достигать 15-20 м/с. Объявили первый уровень опасности, желтый. Во избежание травм в такую погоду стоит держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться. Во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлическую входную дверь. С балконов рекомендуется убрать предметы, которые могут выпасть наружу.