Часть Украины будут заливать дожди: где ждать грозы

Осадки обойдут юго-восток Украины. Фото: pixabay.com

В первый день июля во многих областях Украины ожидаются дожди с грозами и жара в пределах +28...30°С. Только во Львовской, Волынской и Ивано-Франковской областях будет +25...26°С.

Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией, которая будет преобладать сегодня в областных центрах.

В Киеве ожидается гроза и переменная облачность. Температура воздуха днем будет достигать +29°С.

Во Львове и Луцке в четверг также пройдут грозы и будет наблюдаться переменная облачность. Днем термометры покажут +25...26°С.

В Ровно и Хмельницком сегодня ожидаются дождь и переменная облачность, днем воздух прогреется до +28°С.

В Тернополе и Виннице 1 июля днем +28°С и сильная гроза.

В Ивано-Франковске сегодня также ожидаются переменная облачность и ливень, днем воздух прогреется до +26°С.

В Черновцах и Днепре в четверг будет переменная облачность и гроза, дневная температура составит +28°С.

В Житомире днем будет стоять жара до +30°С, ожидаются переменная облачность и грозы.

В Черкассах сегодня также будет переменная облачность, днем +28°С, вероятен ливень.

В Кропивницком-переменная облачность, температура днем в пределах +30°С, сильная гроза.

В Полтаве сегодня температура воздуха составит +19...30°С, пройдет ливень.

В Одессе 1 июля будет сухо и почти безоблачно, температура днем +27°С.

В Херсоне в четверг также сухо, днем +32°С, почти безоблачно.

В Николаеве будет почти безоблачно, днем до +29°С.

В Запорожье температура днем составит +29°С, переменная облачность.

В Сумах будет ясно и солнечно, а температура воздуха составит +18...29°С.

В Харькове 1 июля ожидается переменная облачность, температура днем +29°С.

В Симферополе в четверг будет ясно и солнечно, +17...30°С.

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В июле погода окажется стабильнее, чем в июне. Температура воздуха будет значительно превышать норму. Мощные дожди возможны в начале месяца, в десятых числах и в конце июля. Общее количество осадков будет достигать 45-50 мм.