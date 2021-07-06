Страну накроют дожди с грозами: где будет лить больше всего

В Ивано-Франковске пройдут небольшие локальные дожди. Фото: pixabay.com

Вторник принесет в Украину осадки, во многих областях ожидаются ливни, а в Луганской и Тернопольской - грозы. Почти по всей стране температура снизится до комфортных +26°С.

Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией, которая будет преобладать в областных центрах 6 июля.

В Киеве сегодня ожидается небольшой дождь и переменная облачность. Температура воздуха днем будет достигать +28°С.

В Луцке пройдет ливень, также будет переменная облачность, а днем до +26°С.

В Ровно во вторник - переменная облачность, дневная температура составит +28°С, вероятен ливень.

В Тернополе 6 июля пройдет сильная гроза, температура днем установится в рамках +26°С.

В Хмельницком сегодня сухо, переменная облачность и +26°С днем.

В Ивано-Франковске пройдут небольшие локальные дожди, переменная облачность, днем +26°С.

В Черновцах во вторник - переменная облачность и сильный ливень, днем +26°С.

В Виннице сегодня столбики термометров покажут +17...25°С, пройдет небольшой дождь.

В Житомире во вторник будет облачно с прояснениями. Температура днем +27°С.

В Черкассах 6 июля также будет переменная облачность, днем воздух прогреется до +26°С, ливень.

В Кропивницком температура днем составит +27°С, также пройдет ливень.

В Полтаве сегодня без осадков, температура воздуха в пределах +16...24°С и небольшая облачность.

В Одессе 6 июля - переменная облачность, пройдет небольшой дождь, температура днем +27°С.

В Херсоне и Николаеве будет немного облачно, днем +27°С и ливень.

В Запорожье сегодня также ожидается ливень, температура днем +26°С.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +15...26°С, небольшой дождь.

В Харькове и Днепре - переменная облачность, температура днем +25°С, ливень.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, до +24°С и сильный ливень.

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В июле магнитные бури не ожидаются, однако будут наблюдаться всплески геомагнитной активности. Магнитосфера была возбужденной 4 июля, повторение этого явление ожидается также 12 и 13 июля.