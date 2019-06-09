Странно будут вести себя женщины - что принесет украинцам следующая неделя

 
Ексклюзивы
1/5
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
Просмотров: 3753
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 1539
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
2 Просмотров: 4294
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 42537
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 441
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 378
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 2070
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 3168
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5652
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3699
Фото
Все фото
8
10
10
7
5
Каждый месяц меняем место работы - украинка о жизни на экзотическом острове
Каждый месяц меняем место работы - украинка о жизни на экзотическом острове
Выпили 500 л воды: как бежали марафон
Выпили 500 л воды: как бежали марафон
Поваленные деревья, подтоплены дома и дороги: показали последствия бури
Поваленные деревья, подтоплены дома и дороги: показали последствия бури
Кровавая жатва: подорвались трактористы
Кровавая жатва: подорвались трактористы
Киевлянин рассказал, как стал гидом в городе счастья и свободы
Киевлянин рассказал, как стал гидом в городе счастья и свободы
Видео
Все видео
"Чтобы потом совесть не грызла": Притула идет на выборы
"Чтобы потом совесть не грызла": Притула идет на выборы
Задержали мужчину, который готовил теракт на детской площадке
Задержали мужчину, который готовил теракт на детской площадке
Опубликовали уникальное видео первых часов после взрыва в Чернобыле
Опубликовали уникальное видео первых часов после взрыва в Чернобыле
Под Радой проходит акция за легализацию медицинского каннабиса
Под Радой проходит акция за легализацию медицинского каннабиса
Как погибли двое украинских военных: видео оккупантов
Как погибли двое украинских военных: видео оккупантов
Интервью
1/5
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2277
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 4527
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 477
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 531
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1098
Колонка
Олена Павлова
Олена Павлова
09 июня 2019
Просмотров: 729
Рецепт щасливого шлюбу
– Фільм про жіночий оргазм спровокував мене зняти пережитий бурхливий оргазм. Хотіла з'ясувати, що це було і як його відчувають інші ...
воскресенье, 09 июня 2019 20:00

Странно будут вести себя женщины - что принесет украинцам следующая неделя

  Комментировать
Странно будут вести себя женщины - что принесет украинцам следующая неделя
Знакомство в интернете разочарует. Фото: astrolove.com.ua

Луна растет. Не используйте острые предметы и сломанную технику. Возможны глубокие ранения и поражения током. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Купленный на этой неделе автомобиль будет больше стоять на ремонте, чем ездить, - говорит астролог. - Не время устанавливать новые программы на компьютере".

Воздержитесь от экспериментов с косметикой. Аллергии трудно будет избежать.

"Знакомство в интернете разочарует. Странно будут вести себя женщины. Они могут ревновать, подозревать своих мужчин в измене и махать кулаками. Оставайтесь сдержанными. Сумейте понять своих избранниц", - советует Максимова.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Не удержитесь и наговорите лишнего. Поэтому поссоритесь с людьми, от которых зависит ваше ближайшее будущее. Почувствуете дефицит средств. Не стоит открывать кредитные карточки и брать товары в рассрочку. Новые знакомства завершатся недоразумением. Больше слушайте, меньше говорите.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Будет возникать одна проблема за другой. Прекратите угождать всем. Отстаивайте свое доброе имя. Сейчас не время почивать на лаврах. Денег будет постоянно не хватать. Возможны убытки из-за невнимательности.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Везде захотите успеть. Поэтому придется не досыпать, много времени проводить в дороге. Суета вимотуватиме. Бодрствуйте во время денежных операций. Вас могут обмануть. Часто закохуватиметеся. Не ждите взаимности. Признавайтесь в чувствах и наслаждайтесь отношениями, которые есть.

Рак (22 июня - 22 июля)

Все пойдет не так, как вы хотели. Часто будете ворчать, чем обеспокоите коллег и друзей. Сложными окажутся понедельник и воскресенье. Будете чувствовать себя эмоционально истощенными. Не берите близко к сердцу то, что происходит в жизни друзей и знакомых.

Лев (23 июля - 23 августа)

Сюрпризы от знакомых будут напрягать и пугать чуть ли не ежедневно. Трудно будет оставаться сдержанным. Откажитесь от покупки авто, ноутбуков и смартфонов. Ссоры в выходные трудно будет избежать. Пикник в лесу или у реки лучше отложить.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Ожидания не оправдают себя. Могут возникать проблемы с получением заработанного. Часть средств осядет в чужих карманах. Если договариваетесь с кем-то о сотрудничестве, закрепите это на бумаге. Впоследствии легче будет выяснить, кто и в чем виноват. Опасно делать аборты. Трудно будет остановить кровотечение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Алина Гросу показала мужа

Весы (24 сентября - 23 октября)

Прислушайтесь к советникам, которые готовы вас поддержать и предостеречь от неприятностей. Это неделя финансовых потрясений. Заработки будут меньше, чем ожидаете. Новое знакомство не обещает ничего особенного. Отношения оставят после себя неприятные ощущения.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Денег в кармане становится больше. Часть из них сэкономьте. Запас средств понадобится, когда выплату зарплаты задержат. Это неделя рискованной финансовой политики. Соблюдайте диету, которую назначил врач. Налегайте на кисломолочные продукты.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Это неделя открытий и изменения обстановки. Собирайте информацию, расширяйте круг знакомств, путешествуйте. Увеличивается отток денег. Семейный бюджет потребует дополнительных поступлений. Хорошо будут чувствовать себя те, которые не отказываются от подработок.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Сотрудничать с вами будет трудно. Многие будут уверять, что вы тянете коллектив на дно. Не выставляйте на продажу личные вещи. Любимые могут провоцировать на ревность. Не будьте быстры на расправу. Помните, сейчас легче потерять отношения, чем начать новые.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Денег будет достаточно. Вкладывайте их в обустройство дома. Не допускайте переплаты. Следите за цифрами в квитанциях за коммунальные услуги. Обсуждать с окружающими семейные проблемы - нельзя. Распустите слухи о дорогих сердцу людях.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Станете свидетелями сложных изменений в жизни друзей и родственников. Придется решать, чью сторону выбрать. Отзовитесь, если можете помочь. Но участия в мексиканских страстях брать не стоит.

В выходные 8 и 9 июня понадобится умение быстро ориентироваться в меняющемся мире. Берегитесь непорядочных людей. Астролог рассказала, каким знакам в выходные лучше отказаться от секса.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Странно будут вести себя женщины - что принесет украинцам следующая неделя». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
июня

Федорин день: что запрещено делать сегодня

Самое читаемое
Фото с пляжа, которые заставят улыбнуться каждого
Фото с пляжа, которые заставят улыбнуться каждого
26
 Просмотров: 71327
Что такое мужской рай: сексуальная реклама всех времен
Что такое мужской рай: сексуальная реклама всех времен
26
 Просмотров: 42779
Пенсии пересчитают
Пенсии пересчитают Просмотров: 30736
Зеленский помиловал государственного изменника
Зеленский помиловал государственного изменника 1 Просмотров: 20025
Алина Гросу показала мужа
Алина Гросу показала мужа
5
 1 Просмотров: 17775
Общество
Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня
Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня
Экологи выясняют масштабы загрязнения реки Рось
Экологи выясняют масштабы загрязнения реки Рось Просмотров: 207
Конкретная политическая партия теперь сможет контролировать борьбу с коррупцией
Конкретная политическая партия теперь сможет контролировать борьбу с коррупцией
 Просмотров: 189
В Украине уменьшилось количество аварий на железнодорожных путях
В Украине уменьшилось количество аварий на железнодорожных путях Просмотров: 72
Выпустили марки, посвященные Украинской революции 1917-1921 годов
Выпустили марки, посвященные Украинской революции 1917-1921 годов Просмотров: 126
Больше всего комментируют
34
Крым гибридно просит у Зеленского воды и поездов: документ
27
Спикер Зеленского возмутила украинцевский обвинением ВСУ
10
Сын Ющенко открыл ресторан
6
Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром
5
Порошенко представил первую десятку "Европейской солидарности"
Голосов: 39679
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua