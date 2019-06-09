Странно будут вести себя женщины - что принесет украинцам следующая неделя

Знакомство в интернете разочарует. Фото: astrolove.com.ua

Луна растет. Не используйте острые предметы и сломанную технику. Возможны глубокие ранения и поражения током. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Купленный на этой неделе автомобиль будет больше стоять на ремонте, чем ездить, - говорит астролог. - Не время устанавливать новые программы на компьютере".

Воздержитесь от экспериментов с косметикой. Аллергии трудно будет избежать.

"Знакомство в интернете разочарует. Странно будут вести себя женщины. Они могут ревновать, подозревать своих мужчин в измене и махать кулаками. Оставайтесь сдержанными. Сумейте понять своих избранниц", - советует Максимова.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Не удержитесь и наговорите лишнего. Поэтому поссоритесь с людьми, от которых зависит ваше ближайшее будущее. Почувствуете дефицит средств. Не стоит открывать кредитные карточки и брать товары в рассрочку. Новые знакомства завершатся недоразумением. Больше слушайте, меньше говорите.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Будет возникать одна проблема за другой. Прекратите угождать всем. Отстаивайте свое доброе имя. Сейчас не время почивать на лаврах. Денег будет постоянно не хватать. Возможны убытки из-за невнимательности.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Везде захотите успеть. Поэтому придется не досыпать, много времени проводить в дороге. Суета вимотуватиме. Бодрствуйте во время денежных операций. Вас могут обмануть. Часто закохуватиметеся. Не ждите взаимности. Признавайтесь в чувствах и наслаждайтесь отношениями, которые есть.

Рак (22 июня - 22 июля)

Все пойдет не так, как вы хотели. Часто будете ворчать, чем обеспокоите коллег и друзей. Сложными окажутся понедельник и воскресенье. Будете чувствовать себя эмоционально истощенными. Не берите близко к сердцу то, что происходит в жизни друзей и знакомых.

Лев (23 июля - 23 августа)

Сюрпризы от знакомых будут напрягать и пугать чуть ли не ежедневно. Трудно будет оставаться сдержанным. Откажитесь от покупки авто, ноутбуков и смартфонов. Ссоры в выходные трудно будет избежать. Пикник в лесу или у реки лучше отложить.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Ожидания не оправдают себя. Могут возникать проблемы с получением заработанного. Часть средств осядет в чужих карманах. Если договариваетесь с кем-то о сотрудничестве, закрепите это на бумаге. Впоследствии легче будет выяснить, кто и в чем виноват. Опасно делать аборты. Трудно будет остановить кровотечение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Алина Гросу показала мужа

Весы (24 сентября - 23 октября)

Прислушайтесь к советникам, которые готовы вас поддержать и предостеречь от неприятностей. Это неделя финансовых потрясений. Заработки будут меньше, чем ожидаете. Новое знакомство не обещает ничего особенного. Отношения оставят после себя неприятные ощущения.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Денег в кармане становится больше. Часть из них сэкономьте. Запас средств понадобится, когда выплату зарплаты задержат. Это неделя рискованной финансовой политики. Соблюдайте диету, которую назначил врач. Налегайте на кисломолочные продукты.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Это неделя открытий и изменения обстановки. Собирайте информацию, расширяйте круг знакомств, путешествуйте. Увеличивается отток денег. Семейный бюджет потребует дополнительных поступлений. Хорошо будут чувствовать себя те, которые не отказываются от подработок.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Сотрудничать с вами будет трудно. Многие будут уверять, что вы тянете коллектив на дно. Не выставляйте на продажу личные вещи. Любимые могут провоцировать на ревность. Не будьте быстры на расправу. Помните, сейчас легче потерять отношения, чем начать новые.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Денег будет достаточно. Вкладывайте их в обустройство дома. Не допускайте переплаты. Следите за цифрами в квитанциях за коммунальные услуги. Обсуждать с окружающими семейные проблемы - нельзя. Распустите слухи о дорогих сердцу людях.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Станете свидетелями сложных изменений в жизни друзей и родственников. Придется решать, чью сторону выбрать. Отзовитесь, если можете помочь. Но участия в мексиканских страстях брать не стоит.

В выходные 8 и 9 июня понадобится умение быстро ориентироваться в меняющемся мире. Берегитесь непорядочных людей. Астролог рассказала, каким знакам в выходные лучше отказаться от секса.