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пятница, 15 мая 2020 02:39

Странам Европы следует подготовиться ко второй волне Covid-19 - ВОЗ

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Странам Европы следует подготовиться ко второй волне Covid-19 - ВОЗ
Ожидается вторая волна коронавируса. Фото: unsplash.com

Странам Европы следует готовиться ко второй волне коронавируса и проявлять осторожность при отмене ограничительных мер, введенных из-за пандемии.

"Я очень обеспокоен по поводу двойной волны: осенью у нас может быть вторая волна Covid-19 и еще одна - сезонного гриппа или кори", - заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге британскому изданию The Independent.

Клюге напомнил, что пандемия коронавируса не окончена, а между тем 32 из 43 стран Европы, ранее введших ограничительные меры из-за Covid-19, теперь ослабляют их. По его словам, отмена подобных мер должна идти постепенно и аккуратно.

"Люди думают, что изоляция завершена. Ничего не изменилось. Полный набор мер по контролю за заболеваниями должен остаться в силе. Это ключевой тезис", - подчеркнул он.

В то же время Клюге признал, что "изоляция не изменила ситуацию с вирусом", потому что ни вакцины, ни лечения от него нет.

Человечеству придется мириться с существованием Covid-19, как и со многими другими вирусами на Земле. Он добавил, что кроме мутаций, которые могут сделать вирус опаснее, может произойти и такая мутация, которая ослабит его вирулентность и превратит вирус в сезонное заболевание.

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Количество зафиксированных в мире летальных исходов среди людей с Covid-19 превысило отметку в 300 тыс. Число заразившихся приближается к 4,5 млн. Более 1,6 млн заболевших уже вылечились, что составляет более одной трети всех выявленных случаев заболевания.

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