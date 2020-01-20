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понедельник, 20 января 2020 12:29

"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями

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&quot;Штрафы не помогут&quot; - эксперт рассказал, как бороться с авариями
В Украине низкая культура поведения участников дорожного движения. Фото: tv5.zp.ua

В 2019 году в Украине случилось свыше 130 тысяч аварий. Это на 7% больше, чем в 2018-м. Тогда их зафиксировали более 122 тысяч.

На самом деле статистика гораздо хуже, чем подают официальные структуры. Полиция не учитывает аварии без пострадавших и те, что оформленные через европротоколы, говорит вице-президент общественной организации "Общество участников движения" Виктор Козориз в интервью Gazeta.ua.

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Какие основные причины аварий на дорогах?

Наиболее распространенными являются превышение водителями безопасной скорости, нарушение правил маневрирования, проезда перекрестков и несоблюдение дистанции. Но главной проблемой остается низкая культура поведения участников дорожного движения и недостаточный контроль со стороны правоохранителей. А именно неэффективная деятельность патрульной полиции и отсутствие автоматической фиксации нарушений.

Почему возникла такая ситуация?

В Украине очень несовершенная государственная политика в сфере безопасности движения на дорогах. Несмотря на частые смерти в авариях, она до сих пор не стала приоритетом ни для центральной, ни для местных властей. Это видно по тому, как плохо выполняют государственную программу повышения безопасности на проезжей части в Украине или другие региональные и местные программы. Большинство из них - формальные.

Достаточно ли высоки штрафы за нарушение правил дорожного движения?

Повышением штрафов власть пытается лишь замылить слабую политику в этой сфере. На практике это не дает результатов. Штрафами боремся с последствиями, а не с причинами. Для пешеходов они вообще ничего не значат, потому что нет системы контроля за их поведением на дорогах. Раньше этим занимались пешие работники ГАИ. Сегодня практически вся патрульная полиция ездит на авто и нарушений не видит. Профилактической работой также никто серьезно не занимается. Если в школах детям напоминают правила поведения на дорогах, то с пенсионерами вообще беда. Не помогает ни социальная реклама, ни дорожные знаки.

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Насколько достаточно в Украине обучают водителей?

У нас до сих пор действует старая система подготовки. Частные и государственные автошколы не несут никакой ответственности за уровень обучения водителей. Кроме того, в этой сфере распространена коррупция. Теории и практики недостаточно, чтобы выпускать водителя на дорогу. Об этом говорят и сами работники автошкол. Молодые водители слишком самоуверенны, но на дороге, особенно в больших городах, теряются и устраивают аварии. Уже несколько лет разрабатывают новую систему, но пока только на бумаге.

Как отличается ситуация с авариями на дорогах у нас и в других странах?

Есть тенденция - чем ниже уровень жизни в государстве, тем выше смертность на дорогах. Украина находится на уровне с Гондурасом и Анголой. Люди озабочены проблемами выживания и не ценят свое здоровье, теряют контроль над поведением. Это социальная проблема и с ней нельзя бороться штрафами. Надо повышать сознание граждан, заставлять задуматься о ценности жизни.У нас даже социальной рекламы по телевизору нет. Нужно разрабатывать целую кампанию, которая постоянно занималась бы этим вопросом. Принимают хорошие социальные программы, но их никто не выполняет, результата нет.

В Одессе пьяный полицейский сбил двух человек. ДТП произошло вечером 19 января, в межквартальном проезде возле супермаркета на улице Люстдорфская дорога. Пьяный водитель автомобиля Opel, 27-летний работник полиции сбил шлагбаум и 2 пешеходов.

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