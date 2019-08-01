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четверг, 01 августа 2019 07:00

Штрафы для "евроблях" и снижение цены на газ: что ждет украинцев в августе

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Штрафы для &quot;евроблях&quot; и снижение цены на газ: что ждет украинцев в августе
Основные изменения, которые ожидают украинцев в августе Фото: РБК-Украина

В августе вступают в силу законодательные изменения в различных сферах. Владельцев нерастаможенных автомобилей ждут новые штрафы. Усилят контроль за органическими продуктами. И снизят цену на газ.

Штрафы для водителей нерастаможенных автомобилей

С 24 мая начнут штрафовать владельцев автомобилей на еврономерах. Сумма, которую водитель должен будет оплатить, будет зависеть от срока пребывания транспортного средства на территории Украины.

- Если водитель, который будет находиться за рулем нерастаможенной машины, которую к тому же не он лично завозил на территорию Украины, то он вынужден будет уплатить штраф в размере 8500 грн. Если водителя остановят повторно, то сумма штрафа составит 17 тыс. грн. Кроме этого, у такого лица на один год изымают права, - объясняет управляющий "Авто Евро Сила" Запорожской области Владислав Погорилов.

За превышение от 10 до 20 суток владельца на еврономерах оштрафуют на 17 тыс. грн. Если время пребывания такого автомобиля в нашем государстве составит от 20 до 30 суток, то сумма увеличится до 85 тыс. грн. 170 тыс. грн или конфискация автомобиля грозит за превышение более чем на 30 суток.

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- Во время остановки автомобиля патрульные не могут выписать его владельцу такие штрафы. Всю необходимую информацию о периоде превышения они отправляют пограничной службе. Та в свою очередь составляет документы о наложения штрафа и передает их в суд. Лишь последняя инстанция выносит решение о взыскании соответствующей суммы средств - добавляет Погорилов.

Все штрафы действуют для транспортных средств как личного пользования, так и коммерческого. Если владелец передает временно ввезенный автомобиль другому лицу, или пользуется им для коммерческой деятельности, то его ожидает дополнительная плата в размере 34 тыс. грн.

Патруль улиц Нацгвардией

С первого августа на улицах Украины появятся пешие патрули Нацгвардии. На охрану общественного порядка будут выходить около 2 тыс. военнослужащих. Они будут усиливать полицию, в частности, в местах массового скопления людей и в районах со сложной оперативной обстановкой.

- Подразделения Нацгвардии нести службу 5 дней в неделю 6 часов с момента выхода на маршрут. В таких патрулях задействуют 50% личного состава патрульных подразделений Нацгвардии, - сказал первый заместитель главы МВД Сергей Яровой.

Контроль органического производства

Закон "Об основных принципах и требования к органическому производству, обращению и маркировки органической продукции" вступит в силу со 2 августа. Благодаря ему производители будут вынуждены обязательно маркировать органическую продукцию, введут обязательную регистрацию семян и их производителей. Кроме этого, создадут Единственный открытый реестр производителей органической продукции.

- Закон, который мы называем "органический", приняли в прошлом году. Со 2 августа он вступает в действие. Теперь, чтобы люди гарантированно покупали именно органическую продукцию, Держпродспоживслужба будет осуществлять двухуровневый контроль на рынке органики, - говорит и.о. министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцэва.

Если продукт будет иметь один из надписей "органический", "биодинамический", "биологический", "экологический", "органик", однако у него будет отсутствовать соответствующий сертификат, это подтверждающий, то будут налагать штрафы. Для юридических лиц - восемь минимальных заработных плат. Физическим предпринимателям - пять минимальных заработных плат.

Снижение цены на газ

С начала месяца для населения снизят цену на газ на 5,5%. Теперь тысяча кубометров, включая НДС, будет стоить 5568 грн. На 7,2-7,5% по сравнению с предыдущим месяцем упадет цена на газ и для промышленных потребителей. Она составит около 4640 - 5204 грн за тысячу кубометров.

Бесплатные туалеты в гипермаркетах

С 1 августа супермаркеты и другие магазины площадью от 2500 квадратных метров обустроят обязательными бесплатными туалетами. Кабины должны быть отдельными для мужчин и для женщин. Также санузлы обязаны оборудовать пеленальными столиками для младенцев.

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Кроме того, с этого дня входные прозрачные двери в торговых центрах будут делать с травмобезопасного или армированного стекла. В случае его избиения, стекло не рассыплется и меньше травмирует посетителя.

Новый стандарт банковских счетов

С 5 августа банковские счета украинцев переведут на новый международный стандарт под названием IBAN. Теперь номера счетов будут состоять из 29 символов, а не 14, как раньше. Будут обозначать код страны, если Украина, то UA, "контрольный разряд" - две цифры, код банка - шесть цифр и номер счета.

Пошлина на российское топливо

С 1 августа в Украине вводится специальная пошлина на импорт дизельного топлива и сжиженного газа, импортируемых из России. На дизельное топливо пошлина составит 3,75% стоимости с 1 августа по 1 октября и 4% с 1 октября, на сжиженный газ - 1,75% и 3% соответственно. В прошлом году импорт сжиженного газа из России составил 503 тыс. т. Это 29% от общего объема внутреннего рынка. В первом полугодии этого года из России в Украину поставили 37% топлива.

1 августа, в Украине будет облачно с прояснениями. На Закарпатье, Прикарпатье и Одесской области кратковременные дожди, местами грозы, в Карпатах ночью местами значительные дожди. На остальной территории без осадков, лишь днем на севере Левобережья в отдельных районах небольшой дождь.

Автор: Соломия Цура
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