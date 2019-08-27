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вторник, 27 августа 2019 19:37

Сторонники Филарета сорвали судебное заседание

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Сторонники Филарета сорвали судебное заседание
Сторонники Филарета сорвали судебное заседание по иску УПЦ КП к Минкульту о незаконности ее ликвидации. Фото: ОАСК

Окружной административный суд Киева начал заседание по иску Украинской православной церкви Киевского патриархата к Министерству культуры об отмене приказа об их ликвидации.

Суд был вынужден перенести слушания на 11 сентября из-за нарушения правопорядка, сообщается на сайте ОАСК.

Один из слушателей систематически нарушал порядок, другие присутствующие поддержали его. Сторонники УПЦ КП начали кричать "Позор" и требовать восстановить свой патриархат.

"Учитывая, что при рассмотрении данного дела в зале находилось более 50 свободных слушателей, которые выражали поддержку этому лицу, слушать дело было невозможно и судьей был объявлен перерыв до 11 сентября", - сообщили в ОАСК.

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После переноса заседания свободные слушатели вызвали следственно-оперативную группу для фиксаций заявления о преступлении и заблокировали зал судебных заседаний. В связи с этим секретариат суда был вынужден перенести ряд судебных заседаний по другим делам.

"Из-за событий, которые имели место 27 августа во время рассмотрения дела по иску УПЦ КП судья обязан обратиться в Высший совет правосудия с сообщением о вмешательстве в деятельность по осуществлению правосудия", - заявили в ОАСК.

Почетный патриарх ПЦУ Филарет обратился в суд с иском о защите чести и достоинства своего бывшего пресс-секретаря - архиепископа ПЦУ Евстратия Зорю. Сообщил архиепископу о наличии такого иска Шевченковский районный суд Киева. Об этом Заря написал в Facebook.

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