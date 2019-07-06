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суббота, 06 июля 2019 12:40

Штормовое предупреждение объявили в шести областях

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6 июля объявлено штормовое предупреждение в южных и восточных областях Украины.

В Украинском гидрометеорологическом центре сообщили об опасности в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой и Харьковской области.

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"6 июля днем ​​в южных и восточных областях местами грозы и шквалы 15-20 м/с. 5-6 июля в Украине, кроме большинства районов Черниговской, Киевской и Волынской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Автор: Укргидрометцентр
  На Востоке и Юге объявили штормовое предупреждение
На Востоке и Юге объявили штормовое предупреждение

Накануне Украине прокатился мощный ураган, который нанес масштабные разрушения.

К Днепру непогода досталась вечером. Поваленное дерево разбило остановку, где люди пережидали непогоду. Два человека получили травмы, их забрала "скорая". Десятки поваленных деревьев заблокировали движение по городу.

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