Штормовое предупреждение объявили в шести областях

6 июля объявлено штормовое предупреждение в южных и восточных областях Украины.

В Украинском гидрометеорологическом центре сообщили об опасности в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой и Харьковской области.

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"6 июля днем ​​в южных и восточных областях местами грозы и шквалы 15-20 м/с. 5-6 июля в Украине, кроме большинства районов Черниговской, Киевской и Волынской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Автор: Укргидрометцентр На Востоке и Юге объявили штормовое предупреждение

Накануне Украине прокатился мощный ураган, который нанес масштабные разрушения. К Днепру непогода досталась вечером. Поваленное дерево разбило остановку, где люди пережидали непогоду. Два человека получили травмы, их забрала "скорая". Десятки поваленных деревьев заблокировали движение по городу.