Столкновения в Новых Санжарах: подозреваемым избрали меру пресечения

Подозреваемых взяли под стражу на 60 суток. Фото: МК

В Полтавской области четырех человек, подозреваемых в причастности к столкновениям в Новых Санжарах, взяли под стражу на 60 суток.

Еще одного подозреваемого правоохранители разыскивают. Об этом сообщил начальник отдела коммуникации Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев, передает "Украинская правда".

"Во вторник 5 фигурантам, принимавшим участие в массовых беспорядках в Новых Санжарах, сообщили о подозрении и 4 из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Относительно 5-го лица также будет решен вопрос по мере пресечения после установления его места пребывания", - отметил Сулаев.

Подозреваемого нет по адресу проживания, и полиция его устанавливает. В случае сокрытия будет решаться вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

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Злоумышленникам объявили о подозрении по статье 294 (массовые беспорядки) УК. Меру пресечения выбирал Октябрьский районный суд Полтавы.

В поселке Новые Санжары Полтавской области произошли столкновения из-за заселения в местный медцентр Нацгвардии эвакуированных из Китая украинцев. Местные сначала перекрыли все въезды в райцентр. Затем агрессивно настроенные граждане бросали в автобусы и в полицейских камнями. Полиция задержала 24 протестующих. По факту столкновений правоохранители сообщили о подозрении 6 лицам, 5 из них избрана мера пресечения.