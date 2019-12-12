Столичных водителей предупредили об опасности на дорогах

В Киеве объявили "желтый" уровень опасности. Фото: Автоцентр

В четверг, 12 декабря в Киеве ожидается сильный туман, видимость менее 500 метров.

Это соответствует первому ("желтому") уровню опасности, сообщили в КГГА.

Водителям рекомендуют во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения. При наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом. Держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию.

Также рекомендуют избегать резких маневров на дороге.

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Зимой Украину ожидают рекордные за последние 30 лет морозы. Холод принесут ветры с территории Сибири. Метеоролог Светлана Краковская подчеркнула, что все чаще в Украину заносит сухой горячий воздух с юга или холодное из Арктики. Именно поэтому теперь часто случаются волны чрезвычайного тепла или холода.