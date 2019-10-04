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пятница, 04 октября 2019 12:28

Стоит ли доставать пуховик: прогноз погоды на выходные

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Стоит ли доставать пуховик: прогноз погоды на выходные
В Украине начались осенние дожди. Фото: static.ukrinform.com

В выходные, 5-6 октября, в Украине пройдут дожди, воздух днем ​​прогреется до 21 градуса тепла.

"В выходные в большинстве областей пройдут дожди, завтра в южных, днем ​​также и в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях значительные дожди. Кое-где с грозами, только в субботу в северной, в воскресенье - в южной части без осадков", - сообщает Укргидрометцентр.

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Температура ночью 2-8 °тепла, ближайшей ночью на юге и востоке 9-13°, днем ​​8-15°, завтра в Приазовье, на Луганщине и в Крыму 16-21°.

Следующая неделя начнется по снижению температуры на 2-4° с ночными заморозками. На Прикарпатье, днем ​​в северных, центральных и южных областях дождь, в Карпатах - с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.

Осень - это время "золотых листьев", глинтвейна, уютных пледов и первых мыслей о новогодних праздниках. А еще это кардинальное изменение погоды: с теплой и летней на время пасмурную, дождливую, по-осеннему холодную.

В чем стоит ходить по ноябрьских лужам, чтобы оставаться стильным и комфортным.

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Дата
04
октября

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