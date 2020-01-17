Стоит более 100 тыс. грн в сутки: в какой гостинице Зеленский отдыхал в Омане

Фото: Скрин с видео.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Оман останавливался в лучшем отеле страны Al Bustan Palace. В сезон президентский люкс стоит примерно 135 тыс. грн.

Как выглядит изнутри номер, в котором гарант жил с женой, показал "4 канал".

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По словам журналистов, во время отдыха Зеленский останавливались на 8-м этаже, в люксе с видом на море и горы. Номер больше похож на настоящие апартаменты, где у каждого своя ванная. Также там есть гостиная и отдельная столовая с персональной кухней - если отдыхающие не желают зря появляться на публике и имеют своих поваров. Есть небольшой кабинет.

Люкс, в котором отдыхал с семьей Зеленский, сейчас стоит примерно 135 тыс. грн со всеми налогами. Но, в зависимости от сезона, стоимость может возрасти и до 200 тыс.

Соцсети бурно реагируют на поездку Владимира Зеленского в Оман. Пользователи шутят над опубликованной Офисом президента фотографией встречи с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Из указанного фото стали делать фотожабы.