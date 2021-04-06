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вторник, 06 апреля 2021 01:44

Сто такое Национальный план Covid-вакцинации - объяснение Минздрава

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Сто такое Национальный план Covid-вакцинации - объяснение Минздрава
Вакцинация в Украине началась 24 февраля. Фото: АР

Указ президента о создании Национального плана вакцинации - это поднятие вопроса прививки на более высокий уровень.

"Когда мы говорим о нашей дорожной карте вакцинации, национальный план, в котором предусмотрено 5 этапов вакцинации, это документ, который утвержден Минздравом, и который действует на территории всей страны. Он имеет более медицинский аспект, потому что вакцинация - это медицинское действие. Когда мы говорим о том решения СНБО, которое было воплощено в жизнь указом президента, то это наоборот поднятие вопроса вакцинации на более высокий уровень, с присоединением других министерств, например МИД, как министерства которое будет сейчас максимально помогать в получении и доставке вакцин в Украину, так и ОГА, органов местного самоуправления ", - пояснил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Он добавил, что будет соответственно интеграция с новым планом действующей дорожной карты по вакцинации, с учетом всех этапов, всех групп риска, которые должны быть привиты в первую очередь.

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В Национальном плане вакцинации, который должен быть создан в соответствии с указом, также будет четко предусмотрено количество вакцинированных конкретно по месяцам.

Так, по словам Степанова, к концу 2021 должно быть вакцинировано подавляющее большинство населения Украины, чтобы был сформирован коллективный иммунитет.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 "О Национальное плана вакцинопрофилактики острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, до конца 2021".

Вакцинация в Украине началась 24 февраля. На сегодня Украина уже получила 500 тыс. доз вакцины Covishield производства индийского Института сыворотки крови. Также, в Украину прибыло 215 тыс. доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Сейчас она проходит десятидневный лабораторный контроль.

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Дата
06
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  • Нужно вводить визовый режим
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  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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