Стерненко получил повестку о вызове на допрос

Служба безопасности Украины вызвала на допрос одесского активиста Сергея Стерненко.
Об этом он сообщил в видеообращении, которое опубликовал на своем канале в Youtube.
"Политические репрессии продолжаются. Режим хочет меня посадить. Я получил повестку о вызове в Службу безопасности Украины", - сообщил активист.
Его ждут в главном следственном управлении СБУ 18 мая в 9:00.
В повестке указано, что Стерненко вызывают для участия в следственных и процессуальных действиях по делу, которое расследуют против него.
Это уже вторая повестка активисту. Первую он получил 4 мая - вызывали на 21 апреля.
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На Сергея Стерненко было совершено 3 нападения. Последнее - в мае 2018 года. Тогда на него напали 2 мужчин. В результате инцидента один из нападавших погиб, а сам Стерненко и второй нападавший были ранены.
7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что подозрение одесскому активисту объявят в любом случае.
Накануне бывший генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что его просили "повлиять" на расследование дела Стерненко.
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