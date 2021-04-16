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пятница, 16 апреля 2021 01:03

Степанов сообщил об особом режиме во время Пасхальных праздников

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Степанов сообщил об особом режиме во время Пасхальных праздников
На праздники будет действовать особый режим. Фото: Reuters

В Украине во время Пасхальных праздников будет действовать особый режим.

"Для нас важно, чтобы выполнялись те ограничения, которые есть. Конечно, будет особый режим, мы будем просить граждан ограничивать контакты. Чтобы не было больших скоплений людей", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина 24" .

В то же время Степанов сообщил об улучшении ситуации с заболеваемостью коронавирусом. В столице и в целом в Украине - наблюдается положительная динамика.

"Две недели назад я говорил, что мы 15 апреля выйдем на пик. Сейчас у нас две области уже вышли из красной зоны - Ивано-Франковская и Закарпатская. А в Киеве видим положительную динамику. Чтобы она продолжалась и чтобы мы 30 апреля смягчили карантин, все зависит от нас всех, без преувеличения. Если одна часть киевлян придерживается установленных правил, а другая - нет, тогда достаточно трудно снизить уровень заболеваемости и госпитализации", - сказал он.

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Власти столицы усилили карантин с 20 марта, с 23 марта Киев находится в "красной" зоне эпидемической опасности.
С 5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидситуации ввели локдаун.

14 апреля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что действие жестких карантинных ограничений в городе продлено до 30 апреля.

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