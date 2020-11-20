Степанов пояснил, когда будут требовать ввести полный локдаун

Полный локдаун в Украине могут ввести при 30 тыс. новых больных. Фото: Reuters

Полный локдаун в Украине могут ввести при 30 тыс. новых больных Covid в сутки.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом в эфире телеканала "Интер"

Полного карантина в стране будут требовать при локдауни конкретно медицинской системы. Это может произойти, когда количество новых больных коронавирус будет по 30 тыс. несколько дней.

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"Если будет угроза полного локдауна медицинской системы, мы будем настаивать на том, что надо вводить более жесткий карантин. Для нас главное - это количество людей, которые госпитализируются. Если говорить о проценте больных, попадающих в больницу, я думаю, что это уже порядка более 30 тысяч в сутки в определенном периоде, тогда это может вызвать серьезные проблемы по погрузке на медицинскую систему", - сказал Степанов.

Если карантин выходного дня окажется эффективным, в Украине прогнозируют 26 тыс. смертей от Covid-19. Об этом свидетельствует анализ Киевской школы экономики. Ее исследователи выделили 3 сценария карантина выходного дня - зеленый, желтый и черный.