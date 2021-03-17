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среда, 17 марта 2021 01:50

Степанов отчитался о последствиях вакцинации AstraZeneca

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Степанов отчитался о последствиях вакцинации AstraZeneca
В Украине не зафиксировано ни одного случая тромбоза после вакцинации. Фото: АР

В Украине не зафиксировано ни одного случая тромбоза после вакцинации.

"На сегодняшний день ни в одной стране мира не установлено и нет никакого подтверждения о связи между вакцинацией и тромбозом. Есть соответствующие исследования, в частности его проводит и европейский регулятор, отвечающий за фармаконадзор, и ВОЗ. Никакого подтверждения пока нет.

В целом на 17 млн ​​вакцинированных лиц было выявлено 37 тромбозов, то есть 1 тромбоз на 460-470 тыс. населения", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, в Украине не зафиксировано ни одного случая тромбоза после вакцинации.

"Мы сделали по состоянию на сегодняшнее утро 62000 прививок. На все 62000 зафиксировано 362 побочные реакции, только две требовали осмотра медработников непродолжительное время. Никаких тромбозов у ​​нас зафиксировано не было", - подчеркнул он.

"Если говорить о пользе и риске, то польза вакцинации намного превышает любые реакции и побочные эффекты", - отметил Степанов.

Скандал вокруг вакцины британо-шведской фармацевтической компании возник после смерти нескольких привитых вакциной AstraZeneca. После прививки у них развилась тромбоэмболия.

Использование вакцины приостановили Дания, Норвегия, Исландия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Таиланд, ЮАР.

В самой AstraZeneca заявили, что случаи тромбоза у привитых от COVID-19 не связаны с вакцинацией.

15 марта стало известно, что Германия, Франция, Испания, Кипр и Словения также приостановили использование вакцины.

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