"Ставят окна в школах и кладут на депозит" - на что не стоит тратить деньги местных бюджетов

Игорь Колиушко: Надо часть денег вкладывать в то, что будет давать прибыль: бизнес инициативы, привлечения инвестиций. Фото: Тарас Подолян

По сравнению с 2014 годом на 165 млрд гривен увеличились доходы местных бюджетов. Это стало возможным благодаря изменению налогового законодательства для ОТГ.

Об этом интервью журналу "Країна" говорит эксперт по конституционному и административному праву Игорь Колиушко.

"Община получает не 10 процентов по налогам на доходы физических лиц, а 60, зарабатывает на акцизах. Думаю, последнее - переходная ситуация. Например, акцизы на продажу топлива нецелесообразно закреплять за сельскими бюджетами. Это подталкивает их строить заправку в каждом селе, а их не нужно столько", - отмечает эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Бизнесмены превращают общины в свою "вотчину" - эксперт о недоработках децентрализации

По его словам, органы местного самоуправления должны научиться эффективно осваивать деньги.

"С 2015 года имеем две параллельные тенденции. Первая - быстро тратили средства на что-то хорошее, что можно показать людям и поставить себе в заслугу. Например, асфальтирование тротуаров в селах, парки, скверы, окна в школах. Благоустройство - важно. Но это только потребления.

Вторая тенденция: сельские головы боялись тратить деньги. Клали их массово на депозиты в банк. Определенно лучше, чем воровать. Но это - топтание на месте.

Надо часть вкладывать в то, что будет давать прибыль: бизнес инициативы, привлечения инвестиций. А часть же тратить на благоустройство. Люди будут видеть позитив от изменений, но при этом будет развитие, а не только проедание", - добавляет Игорь Колиушко.

Полное интервью с Игорем Колиушко читайте в журнале "Країна" от 12 декабря.