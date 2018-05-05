Статистика показала, сколько украинцы пьют водки

Украина на треть сократила продажу водки. Фото: jizn.net.ua

За первые три месяца 2018 Украина произвела на треть меньше водки, чем в прошлом году. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики.

С января по март выработали 2,68 млн дал водки, что на 32,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Производство коньяков по итогам первого квартала снизилась на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составило 368,7 тыс. дал. В марте - 146,7 тыс. дал, что на 8% меньше, чем в марте прошлого года.

В 2017 году производство водки с содержанием спирта менее 45,4% уменьшилось на 17,6% по сравнению с годом ранее и составило почти 13,7 млн дал.

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