Старый Новый год: традиции, приметы и запреты

Зерно, которым засевали дома, выбрасывать запрещалось: его надо было собрать и хранить. Фото: 24tv.ua

14 января в украинской традиции принято праздновать Васильев день и Старый Новый год.

Святитель Василий Великий, известный также как Василий Кесарийский, прославился как богослов, автор многочисленных проповедей и создатель идеи иконостаса.

Обрезание Господне



С IV православная церковь празднует событие, о котором говорится в Евангелии от Луки - обрезание Господне. Оно произошло на 8-й день после рождения Иисуса Христа. Именно обрезание Господне считается одним из самых больших праздников православия. Пресвятая Богородица Мария и Ее обручник Иосиф, предполагаемый отец Иисуса, принесли младенца в храм для обрезания и там вместе с наречением имени - Иисус Христос (Спаситель) - совершили этот священный обряд.

Традиции

Рано утром хозяйки варили щедрую кутью, заправленную сливками и жиром. К вечеру ее необходимо было съесть полностью, до последней крошки, чтобы семья весь год жила в достатке.

Святитель Василий - покровитель свиней, поэтому на праздничный стол готовили блюда из свинины.

На Василия принято засевать и щедровать. Посевают только ребята, чтобы у хозяев были счастье и достаток, притом сначала шли к родственникам, а потом ко всем остальным. Сеяли любым зерном или горохом, за что хозяева должны были дать деньги, а посевальщики их долю жертвовали в храм.

Зерно, которым засевали дома, выбрасывать запрещалось: его надо было собрать и хранить.

14 января - день, когда девушки гадали на судьбу.

Приметы

Чтобы весь год был достаток, 14 января надо иметь в доме денежный запас.

Нельзя давать в долг, чтобы не "разбазарить" свой достаток.

Каким будет Васильев день, веселым или не очень, таким будет и весь год.

Снег или туман на Васильев день - к богатому урожаю.

Ветреная погода или метель на Старый Новый год - к урожаю орехов.

Многие рыхлого инея на ветвях деревьев - богатым будет следующий год на мед.

Звездная ночь на Василия - много ягод родит.

Полная прорубь на Васильев день - весной будет большой разлив.

Не выговаривайте в этот день слово тринадцать, не считает до тринадцати и не выносите из дома мусор.

В народе говорили, что "Василий пополам Святки делит". Это означает, что с 7 по 14 января отмечались "святые вечера", а с 14 по 19 - "страшные". В этот день девушки обычно гадали о желаемом замужестве.

Во время рождественских праздников в Украине не только колядуют и щедруют, но и поздравляют, то есть приветствуют хозяев. Во время поздравления засевают рожью или пшеницей.