Стартует вакцинация от Covid-19 для людей, которым более 65 лет

Начинается следующий этап вакцинации. Фото: ВВС

В Украине начали прививать против коронавируса людей старше 65 лет.

"Приоритет отдается людям наиболее преклонного возраста и людям, которые имеют неинфекционные хронические заболевания. В частности, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и почек", - передает пресс-служба Минздрава.

Можно записаться на прививку у врача, с которым подписана декларация или в центре первичной медико-санитарной помощи по месту жительства.

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Киев получил более 35 тыс. доз вакцины AstraZeneca. Препарат предназначен для прививки лиц старше 65 лет и граждан из целевых групп предыдущих этапов.