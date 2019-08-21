Стало известно, кто исполнит гимн Украины на параде в Киеве - видео репитиции

Певица Тина Кароль исполнит гимн Украины во время парада в День Независимости 24 августа.
Об этом сообщил pr-менеджер артистки Павел Орлов. В Facebook он также выложил видео, на котором Кароль репетирует у себя дома.
"Тина Кароль репетирует гимн Украины, который исполнит 24 августа во время Шествия достоинства ко Дню независимости", - подписал он видео.
Сама же артистка утверждает, что будет очень счастливой находиться в этот момент рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Ранее стало известно, что парад на День независимости будет режиссировать Алан Бадоев.
Указ о праздновании 28-й годовщины независимости без военного парада Владимир Зеленский подписал 15 июля.
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