Стало известно, кто исполнит гимн Украины на параде в Киеве - видео репитиции

Тина Кароль исполнил гимн Украины на параде Фото: https://www.facebook.com

Певица Тина Кароль исполнит гимн Украины во время парада в День Независимости 24 августа.

Об этом сообщил pr-менеджер артистки Павел Орлов. В Facebook он также выложил видео, на котором Кароль репетирует у себя дома.

"Тина Кароль репетирует гимн Украины, который исполнит 24 августа во время Шествия достоинства ко Дню независимости", - подписал он видео.

Сама же артистка утверждает, что будет очень счастливой находиться в этот момент рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Инициативу Зеленского разгромили: Может, Артур Пирожков возглавит Шествие достоинства?

Ранее стало известно, что парад на День независимости будет режиссировать Алан Бадоев.

Указ о праздновании 28-й годовщины независимости без военного парада Владимир Зеленский подписал 15 июля.