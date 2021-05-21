Стало известно, когда объявят приговор Стерненку

Приговор объявят 31 мая. Фото: "Без Табу"

Приговор по делу Сергея Стерненко объявят 31 мая.

Акцию в его поддержку перенесли на 30 мая, сообщает Telegram-канал Стерненка. Ее планировали провести 22 мая, в 13:00 под Офисом президента.

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Сегодня на заседании суд заслушал позиции обвинения и защиты. Адвокаты просили оправдать подзащитных. Говорили о фальсификации фактов и недоказанности следствием вины. Прокуроры называют приговор законным и обоснованным.

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"Покажите нам справедливость", - обратился к судьям Стерненко.

Подозрение в умышленном убийстве 29-летнего Ивана Кузнецова Сергею Стерненку объявили в июне прошлого года. Речь идет о событиях 24 мая 2018-го. Сергей с девушкой возвращались домой. Недалеко от дома на него напали двое мужчин. В схватке Стерненко смертельно ранил Кузнецова. Сам получил сотрясение мозга, травму руки, потерял много крови. Сергей говорит, что убивать не хотел. То была самозащита. В СБУ отрицают. Говорят, он всадил нож в сердце Кузнецову, когда тот убегал.