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воскресенье, 02 августа 2020 18:36

Стало известно, когда Иран выплатит компенсации семьям жертв авиакатастрофы МАУ

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Стало известно, когда Иран выплатит компенсации семьям жертв авиакатастрофы МАУ
О выплатах будут говорить после расследования. Фото: Офис президента

Иран выплатит компенсации за сбитый самолет МАУ после завершения расследования.

Сумма компенсаций станет известна после того, как Украина получит информацию о привлечении виновных в авиакатастрофе к ответственности, заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24".

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"Мяч сейчас на иранской стороне. Всех интересует объем компенсаций. Хочу еще раз подчеркнуть, что компенсации будут рассчитываться исключительно после того, как Украина получит полную информацию об обстоятельствах инцидента, привлечения виновных к ответственности и извинений иранской стороны", - сказал он.

8 января 2020 года украинский рейс PS752 авиакомпании МАУ был сбит иранскими военными во время вылета из Тегерана. Самолет был поражен двумя иранскими ракетами. Жертвами катастрофы стали 167 пассажиров и 9 членов экипажа, в том числе граждане Украины.

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