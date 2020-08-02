Стало известно, когда Иран выплатит компенсации семьям жертв авиакатастрофы МАУ

О выплатах будут говорить после расследования. Фото: Офис президента

Иран выплатит компенсации за сбитый самолет МАУ после завершения расследования.

Сумма компенсаций станет известна после того, как Украина получит информацию о привлечении виновных в авиакатастрофе к ответственности, заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Канада просит обнародовать расшифровку "черных ящиков" сбитого самолета МАУ

"Мяч сейчас на иранской стороне. Всех интересует объем компенсаций. Хочу еще раз подчеркнуть, что компенсации будут рассчитываться исключительно после того, как Украина получит полную информацию об обстоятельствах инцидента, привлечения виновных к ответственности и извинений иранской стороны", - сказал он.

8 января 2020 года украинский рейс PS752 авиакомпании МАУ был сбит иранскими военными во время вылета из Тегерана. Самолет был поражен двумя иранскими ракетами. Жертвами катастрофы стали 167 пассажиров и 9 членов экипажа, в том числе граждане Украины.