Стало известно, когда "Чернобыль" покажут по ТВ

Сериал "Чернобыль" на телевидении покажут 18 июня. Фото: images.unian.net

Украинская телепремьера лучшего сериала всех времен, по версии IMDb, "Чернобыль" состоится 18 июня в 20:45 на канале "1+1".

5-серийный проект от НВО покажут в эфире телеканала "1+1" в течение 3-х дней - 18, 19 и 20 июня. пишет "Уніан".

Американская премьера сериала вызвала мировой общественный резонанс и повысила интерес к истории взрыва на Чернобыльской атомной электростанции. Уже после выхода первой серии в сети появились рецензии кинокритиков, оценки известных звезд, лидеров мнений и восторженные эмоциональные отзывы других зрителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сериал "Чернобыль" вызвал туристический бум в зоне отчуждения

Ведущий "Сніданку з 1+1" Егор Гордеев в своем блоге тоже делился мыслями о сериале:

"Это эмоциональная энциклопедия событий, где отдельные сцены воссозданы с такой точностью хроники, что просто до мурашек. А вот с радиацией украинцам и всем европейцам надо учиться жить бок о бок веками. И об этом после выхода проекта "Чернобыль" с новой силой заговорили ученые и политики всего мира", - написал он.

Рецензию на проект написал кинокритик Андрей Алферов, объясняя, почему зрители всего мира полюбили сериал и признавая талант его продюсеров и режиссеров.

"В 5-часовом мини-сериале американского гиганта HBO и Sky Atlantic находится место и фильму-расследованию, а также мелодраме об овдовевшей жене пожарного Василия Игнатенко. "Чернобыль" - это о страхе, который интимнее всего на свете. Почему зритель так полюбил сериал, забыв "Игру престолов"? Ответ заключается в эстетской плоскости: "Чернобыль" - это художественное, эстетское произведение. И зрителя привлекает любовь к качественному продукту. "Чернобыль" имеет невероятную изобразительную силу и темп повествования. Мы узнаем себя, даже если никогда не были ликвидаторами, физиками-ядерщиками, генсеками, солдатами, сотрудниками станции, пожарными или врачами. Но чувствуем, что такими же глазами смотрели бы на свет, освещенный страшным пожаром 4-го энергоблока", - пишет он.

Эмоционально о сериале написала в соцсети и украинская блогерша Марианна Бойко.

"Знала, что мне будет сложно. Я уязвима. Утром, пока светлый день, пересмотрела все 5 серий сразу. На 4-й серии рыдала, сидя на кухне перед ноутом", - отмечает Марианна.

Саундтрек к уже культовому сериалу "Чернобыль" по просьбе продюсеров проекта создал муниципальный мужской хор "Гомін" во Львове.

После показа нашумевшего сериала "Чернобыль" об одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества и жестокой советской системе в соцсетях заговорили о роли в событиях 30-летней давности кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука.