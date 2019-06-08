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суббота, 08 июня 2019 13:15

Сети вспомнили о Медведчуке после сериала "Чернобыль"

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Сети вспомнили о Медведчуке после сериала &quot;Чернобыль&quot;
После показа "Чернобыля" сети вспомнили о куме Путина.

После показа нашумевшего сериала "Чернобыль" об одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества и жестокую советскую систему, в соцсетях заговорили о роли в событиях 30-летней давности кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука.

Медведчук был адвокатом директора ЧАЭС Виктора Брюханова, пишет в Facebook активист Автомайдана Екатерина Кувита.

Она опубликовала кадры из судебного процесса июля 1987 года.

"Молодой перспективный агент КГБ с удостоверением адвоката с уровнем допуска от КГБ настолько высок, что Медведчук допущен к материалам судебного процесса по Чернобыльской аварии", - написала Кувита.

"Медведчук - адвокат гендиректора Чернобыльской АЭС. Мы не имели бы этого фото если бы не сериал HBO", - пишет историк Вахтанг Кипиани.

Виктор Брюханов был приговорен к 10 годам заключения.

Сегодня одной из причин аварии называют то, что в советские времена реактор был неправильно спроектирован и опасен. А персонал не был проинформирован об опасностях. Об этом речь шла в сериале от британцев.

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Виктор Медведчук имеет юридическое образование. В начале 1980-х был адвокатом от СССР украинских диссидентов в советских судах, в частности поэта Василия Стуса. Поэт на суде заявил, что не признает себя виновным, однако Медведчук принял сторону обвинения.

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08
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