Стало известно имя погибшего в Минске во время протестов

Активист погиб в результате взрыва взрывного устройства. Фото: tut.by

Погибшего участника во время протестов в Минске звали Александром Тарайковским.

По официальной версии, в его руках взорвалось взрывное устройство. Однако родственники не верят. Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода".

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"Вечером 12 августа жена узнала от журналистов, что ее муж умер. 34-летний Александр Тарайковский скончался на Пушкинской поздно вечером 10 августа ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 10 августа около 23.00, в ходе массовых беспорядков в Минске в ходе противостояния со спецназом, который прибыл для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в строну правоохранителей. Он взорвался в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.