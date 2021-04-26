Стало известно, где будут транслировать Пасхальные богослужения

Пасхальные богослужения будут транслировать по телевидению. Фото: Виталий Носач, "РБК-Украина"

"Суспільне" покажет Пасхальные богослужения 1 и 2 мая из Златоверхого собора и Патриаршего собора УГКЦ.

Об этом сообщила пресс-служба НСТУ.

"В субботу и воскресенье, 1 и 2 мая, общественные телеканалы "UA: Первый" и "UA: Крым" будут транслировать Пасхальные богослужения из Свято-Михайловского Златоверхого собора и Патриаршего собора Воскресения Христова", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что 1 мая в 23:00 в прямом эфире начнется торжественное богослужение Православной церкви Украины по случаю Воскресения Христова. Богослужение в Свято-Михайловском Златоверхом соборе возглавит настоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

2 мая в 7:30 телеканалы "UA: Первый" и "UA: Крым" будут транслировать богослужения из Патриаршего собора Воскресения Христова украинской греко-католической церкви.

На Пасху, 2 мая, в Украине будет холодно. Традиционной майской жары в этом году ждать тоже не стоит.