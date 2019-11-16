Стало известно, что случилось с головой Укрэксимбанка Гриценко

Гриценко задержала СБУ. Фото: 112

Председателя Укрэксимбанка Александра Гриценко задержали сотрудники СБУ по поручению Генеральной прокуратуры.

Его не похищали, сообщила корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

В воскресенье Гриценко посадили в черный автобус прямо на глазах у ребенка, с которым он гулял. Его семья обратилась в правоохранительные органы.

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Александра Гриценко назначил на должность председателя правления Укрэксимбанка наблюдательный совет 1 августа 2014. Коллективу банка его представила тогдашняя глава НБУ Валерия Гонтарева. Гриценко сменил на посту Виталия Белоуса, который возглавлял Укрэксимбанк от начале 2013 года. Все полномочия он получил 15 августа 2014 - бессрочно.

Ранее сообщалось, что в Киеве похитили главу Укрэксимбанка Александра Гриценко. Семьи обратилась в правоохранительные органы, передает "Прямой". По словам родственников Гриценко, неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которой он гулял.