Стало известно, что случилось с головой Укрэксимбанка Гриценко

 
Ексклюзивы
1/5
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 504
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 8847
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3 Просмотров: 909
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1035
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5067
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1872
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1062
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1017
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
6 Просмотров: 3672
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 576
Фото
Все фото
1
3
8
9
5
Жители холодных квартир перекрыли проспект
Жители холодных квартир перекрыли проспект
Неизвестный выгуливал леопарда посреди города
Неизвестный выгуливал леопарда посреди города
Как готовятся украинские военные водолазы - подборка фото
Как готовятся украинские военные водолазы - подборка фото
В центре Львова открыли для посетителей здание XVI века
В центре Львова открыли для посетителей здание XVI века
Если соседи против, нельзя завести собаку или кошку - украинка рассказала о жизни в Германии
Если соседи против, нельзя завести собаку или кошку - украинка рассказала о жизни в Германии
Видео
Все видео
Работники Укрзализныци майнили криптовалюту на работе
Работники Укрзализныци майнили криптовалюту на работе
На Киевщине застройщик ЖК "Чайка" шантажирует жителей отключением тепла - СМИ
На Киевщине застройщик ЖК "Чайка" шантажирует жителей отключением тепла - СМИ
"Мне можно": преподаватель курил и оскорблял студентов на паре
"Мне можно": преподаватель курил и оскорблял студентов на паре
"Слуга народа" попал в скандал с сигаретами
"Слуга народа" попал в скандал с сигаретами
"Квартальщики" не поймут: диссидент рассказал о жизни в бедности
"Квартальщики" не поймут: диссидент рассказал о жизни в бедности
Интервью
1/5
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1017
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1359
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 990
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3978
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2151
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
16 ноября 2019
Просмотров: 63
Сімейні цінності
"Він сказав: погоджуйся на те, що даю, або залишишся із тисячею гривень аліментів. Не пожалію грошей – найму найдорожчого адвоката", – ...
суббота, 16 ноября 2019 17:44

Стало известно, что случилось с головой Укрэксимбанка Гриценко

  Комментировать
Стало известно, что случилось с головой Укрэксимбанка Гриценко
Гриценко задержала СБУ. Фото: 112

Председателя Укрэксимбанка Александра Гриценко задержали сотрудники СБУ по поручению Генеральной прокуратуры.

Его не похищали, сообщила корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

В воскресенье Гриценко посадили в черный автобус прямо на глазах у ребенка, с которым он гулял. Его семья обратилась в правоохранительные органы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уволят прокурора, который вел дело Burisma

Александра Гриценко назначил на должность председателя правления Укрэксимбанка наблюдательный совет 1 августа 2014. Коллективу банка его представила тогдашняя глава НБУ Валерия Гонтарева. Гриценко сменил на посту Виталия Белоуса, который возглавлял Укрэксимбанк от начале 2013 года. Все полномочия он получил 15 августа 2014 - бессрочно.

Ранее сообщалось, что в Киеве похитили главу Укрэксимбанка Александра Гриценко. Семьи обратилась в правоохранительные органы, передает "Прямой". По словам родственников Гриценко, неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которой он гулял.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стало известно, что случилось с головой Укрэксимбанка Гриценко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
ноября

Первыми изобретение братьев Люмьер увидели профессоры

Самое читаемое
Натуризм: хотите быть в гармонии с природой - обнажайтесь
Натуризм: хотите быть в гармонии с природой - обнажайтесь
27
 Просмотров: 107946
Из одежды - сапоги: студентки обнажились для благотворительного календаря
Из одежды - сапоги: студентки обнажились для благотворительного календаря
6
 2 Просмотров: 35595
Где заканчивается человечность: показали впечатляющую дружбу животных и людей
Где заканчивается человечность: показали впечатляющую дружбу животных и людей
32
 Просмотров: 28981
&quot;Сначала скажите, куда вы пойдете&quot; - Порошенко прокомментировал заявление Пристайко о выходе из Минских соглашений
"Сначала скажите, куда вы пойдете" - Порошенко прокомментировал заявление Пристайко о выходе из Минских соглашений
 Просмотров: 14427
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
 Просмотров: 8847
Общество
Жители холодных квартир перекрыли проспект
Жители холодных квартир перекрыли проспект
1
 Просмотров: 18
Из могилы похитили тело священника
Из могилы похитили тело священника Просмотров: 531
Неизвестный выгуливал леопарда посреди города
Неизвестный выгуливал леопарда посреди города
3
 Просмотров: 900
Как готовятся украинские военные водолазы - подборка фото
Как готовятся украинские военные водолазы - подборка фото
8
 Просмотров: 351
В Нацполиции будет своя служба капелланов
В Нацполиции будет своя служба капелланов Просмотров: 99
Больше всего комментируют
6
"Слуга народа" выгнала двух нардепов из фракции
4
Шок контент: жители ЛНР украли скамейку с восстановленного моста в Станице Луганской
3
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
2
Вьятровича зарегистрировали народным депутатом
2
Вятрович пришел в Раду
Голосов: 47014
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua