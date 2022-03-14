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понедельник, 14 марта 2022 05:17

Стало известно будут ли "зеленые коридоры" в Сумской области 14 марта

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Стало известно будут ли &quot;зеленые коридоры&quot; в Сумской области 14 марта
В Сумской области не договорились с оккупантами о "зеленых коридорах". Фото: radiosvoboda.org

В понедельник, 14 марта, в Сумской области не будет "зеленых коридоров".

Об этом сообщил глава ОГА Дмитрий Живицкий.

Ни один из маршрутов на 2:30 14 марта не согласован. Переговоры продолжаются.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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