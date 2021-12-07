Стало известно, будет ли карантин на праздники

Карантин в праздники вводить не планируют. Фото: Укринформ

Минздрав не планирует усиление карантинных ограничений на время новогодних и рождественских праздников.

"Украина уже находится в адаптивном карантине, и к новогодним праздникам введение дополнительных ограничений не планируется", — заявил Виктор Ляшко, сообщает 24 канал.

Ляшко призвал украинцев провести праздники "безопасно" и вакцинироваться.

"Призываю праздновать новогодние праздники в безопасности. В изоляции с родными, а также полным курсом вакцинации. Это позволит оптимистично смотреть в новую волну", — заявил глава Минздрава.

В прошлом году карантин усиливали на праздники, так как на эти даты пришлась новая волна эпидемии коронавируса.

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7 декабря отменяют красный уровень эпидемической опасности в Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Херсонской областях и Киеве.