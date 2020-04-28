"Стали крепче" - рассказали, готова ли Украина к экономическому кризису

Владимир Дубровский: Наш экспорт меньше зависит от металлов, внешняя торговля более сбалансирована и диверсифицирована, банковская система здоровая. Фото: Тарас Подолян

Между сегодняшним экономическим кризисом и 2008 года есть отличия.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит экономист Владимир Дубровский.

"Мировая банковская сфера сейчас в лучшем состоянии. Причиной кризиса стал не крах систем дешевых кредитов, как тогда.

Но процентные ставки еще ниже, чем нулевые, потому что правительства ведущих стран не смогли полностью восстановить стоимость денег. В экономике накопилось еще больше неэффективных инвестиций", - считает он.

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По словам эксперта, в предыдущем кризисе Китай был драйвером.

"Сейчас эта страна может стать бременем для мировой экономики. Украина подошла к кризису крепче. Наш экспорт меньше зависит от металлов, внешняя торговля более сбалансирована и диверсифицирована, банковская система здоровая", - добавляет экономист.

Полное интервью с Владимиром Дубровским читайте в журнале "Країна" от 30 апреля.

Новый "Антикризисный бюджет" предусматривает падение экономики на 3,9% против ранее планируемого роста на 3,7%, среднегодовой курс гривны - 29,5 за доллар, а не 27.