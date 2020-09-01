Стали известны самые популярные университеты по количеству поданных заявлений

Больше всего заявлений подали в КНУ им. Тараса Шевченко. Фото: Pixabay

Министерство образования и науки сформировало топ-10 вузов по наибольшему количеству поданных заявлений на базе полного общего среднего образования. Об этом говорится в сообщении МОН. На первом месте КНУ им. Тараса Шевченко.

1. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 41 783;

2. Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 37 278;

3. Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 32 480;

4. Национальный университет "Львовская политехника" - 26 555;

5. Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина - 22 134;

6. Национальный авиационный университет - 20 643;

7. Государственное высшее учебное заведение "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана" - 17 052;

8. Киевский университет имени Бориса Гринченко - 16 075;

9. Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова - 13 983;

10. Киевский национальный торгово-экономический университет - 12 886.

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"Впервые дистанционное представление е-заявлений было очень актуальным в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Существенно расширились возможности для льготных категорий поступающих при условии наличия хотя бы одного сертификата ВНО и поступающих в магистратуру по результатам ЕВИ/ЕФВВ", - рассказал заместитель министра Андрей Витренко.

В этом году в Украине на обучение в школу пошли 4,2 млн учеников, среди них - 428 тыс. первоклассников. В прошлом году начали обучение в первом классе на 5 тыс. школьников больше. По данным Новой украинской школы, в 2019-м в школу пошли 433 тыс. первоклассников.