США выделит Украине дополнительные средства на защиту военных складов

Правительство Соединенных Штатов и Украины подписали меморандум, предусматривающий выделение $4 млн дополнительных средств для повышения защиты военных складов на территории Украины.

"Соединенные Штаты и Украина подписали Меморандум о взаимопонимании по управлению запасами обычного оружия", - сообщили в Государственном департаменте США.

Деньги будут выделены в течение двух лет.

С 2004 по 2018 год США инвестировали около 40 млн долл. в качестве поддержки Украины в решении проблемы большого количества обычных вооружений и боеприпасов, оставшихся со времен СССР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый военный бюджет: на что больше всего потратят 2019-го

9 октября 2018 года около 04:00 прогремели взрывы на складах боеприпасов вблизи г. Ичня.

На месте происшествия был организован штаб ликвидации пожара. Также в районе населенного пункта Ичня было закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение автомобилей и поездов. В зону отселения попали около 20 тыс. человек.

На артскладах на момент начала пожара находилось 69,5 тыс. тонн боеприпасов. Военная прокуратура открыла уголовное производство по статье "Халатность".