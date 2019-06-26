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среда, 26 июня 2019 05:05

США выделит Украине дополнительные средства на защиту военных складов

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США выделит Украине дополнительные средства на защиту военных складов
США выделит Украине дополнительно $4 млн. Фото: ГосЧС

Правительство Соединенных Штатов и Украины подписали меморандум, предусматривающий выделение $4 млн дополнительных средств для повышения защиты военных складов на территории Украины.

"Соединенные Штаты и Украина подписали Меморандум о взаимопонимании по управлению запасами обычного оружия", - сообщили в Государственном департаменте США.

Деньги будут выделены в течение двух лет.

С 2004 по 2018 год США инвестировали около 40 млн долл. в качестве поддержки Украины в решении проблемы большого количества обычных вооружений и боеприпасов, оставшихся со времен СССР.

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9 октября 2018 года около 04:00 прогремели взрывы на складах боеприпасов вблизи г. Ичня.

На месте происшествия был организован штаб ликвидации пожара. Также в районе населенного пункта Ичня было закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение автомобилей и поездов. В зону отселения попали около 20 тыс. человек.

На артскладах на момент начала пожара находилось 69,5 тыс. тонн боеприпасов. Военная прокуратура открыла уголовное производство по статье "Халатность".

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Дата
26
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