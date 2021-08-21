США выделили гранты для сохранения культурного наследия Украины

В общем выделили 400 000 долларов. Фото: Facebook

Посольство США в Украине объявило результаты конкурса на получение грантов в рамках программы Посольского фонда США по сохранению культурного наследия (Фонд AFCP) 2021 года. Победителями грантовой программы США на общую сумму более 400 тыс. долл. стали проекты сохранения культурного наследия Украины в Черновцах, Виннице и Луганске.

Об этом сообщает Посольство США в Фейсбуке. Как отмечается, гранты получили:

1) Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича - проект Сохранение Мраморного зала университета 19 века ($363,784);

2) Винницкий областной краеведческий музей - проект Сохранение этнографических объектов, связанных с украинским композитором 19 века Николаем Леонтовичем ($27,917);

3) Общественная организация "Выбор" из Луганской области: проект Документирование памятников архитектуры Луганской области ($17,285).

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Посольство США также объявило в рамках программы Фонда AFCP конкурс предложений на получение грантов 2022 года.

"Посольство США в Украине объявляет конкурс предложений в рамках программы Посольского фонда США по сохранению культурного наследия (Фонд AFCP) 2022 года. Программа Фонда AFCP имеет целью сохранение исторических зданий и памятников, археологических объектов, музейных коллекций, форм выражения традиционной культуры, а именно языков коренных народов и ремесел", - отметили в посольстве.

Украина выделила на восстановление Припяти 30 млн гривен. Работы на трех объектах должны завершить 2022 года.