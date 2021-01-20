США ввели санкции против украинской компании

Министерство финансов США ввело санкции против одесской компании Fides Ship Management.
Компания обвиняется в перевозке венесуэльской нефти, сообщает "Голос Америки".
Также под санкции попали четыре корабля, которыми управляет компания: Baliar (ходит под флагом Либерии), Balita, Domani, Freedom (все трое ходят под камерунским флагом).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США вводит санкции против судна, которое строит "Северный поток-2"
Согласно данным ресурса You control, компания зарегистрирована в 2015 году. Адрессом указан Суворовский район Одессы.
19 января Соединенные Штаты внесли в санкционный список российский корабль-трубоукладчик "Фортуна", задействованный в строительстве газопровода "Северный поток-2".
×
Комментарии