США развернули свои корабли, которые направлялись в Черное море

Отмена входа американских кораблей в Черное море это вовсе не "предательство".

"Я не знаю, какие были планы в шестом флоте США. Видимо, какие-то коррективы внесены. Видимо, было принято решение высшего военно-политического руководства США не раздражать или, как говорят, оттянуть (вхождение кораблей)", - сказал Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко в эфире программы "Право на власть".

Он отметил, что действительно была заявка на проход проливов Дарданеллы и Босфор, но корабли развернулись.

"Я думаю, что в США зрелое военно-политическое руководство. У них, скорее всего, есть еще заготовки", - подчеркнул Воронченко.

Ранее ожидалось, что в Черное море 14 апреля для сдерживания российской агрессии в Украине должен войти эсминец ВМС США USS Roosevelt (DDG-80), а 15-го числа - эсминец USS Donald Cook (DDG-75). По данным СМИ, корабли развернули, так как Турция не подтвердила заявку. Там якобы "неправильно поняли первоначальный месседж". В тоже время Российская Федерация отправила в Черное море отряд из 15 кораблей Каспийской флотилии. Они продолжили движение после остановки на рейде в Ростове-на-Дону.