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пятница, 12 октября 2018 08:49

США прокомментировали решение Синода относительно Украины

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США прокомментировали решение Синода относительно Украины
США предостерегли Украину от террора

США поддерживают стремление Украинская к признанию своей собственной единой поместной церкви и предостерегает от возможного насилия со стороны Российской православной церкви.

Такую позицию Америки озвучил специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер во время телефонного брифинга в Брюсселе, передает УНИАН.

"Это трагедия, что вы религиозных лидеров, которые говорят об обращении к насилию. Это будет ужасный случай. Мы не хотим этого", - заявил Волкер.

Также он сказал, что решение Вселенского патриарха Варфоломея о предоставлении Украинской православной церкви Томоса является религиозным решением.

"Мы верим в принцип религиозной свободы. Наша страна основывается на этом. Поэтому мы поддерживаем стремление любых людей исповедовать их религию так, как они хотят. Каждый должен иметь свободу и признание, и реализовывать свое право на уважение", - сказал спецпред США.

Волкер выразил надежду, что протестов и насильственных действий, организованных в результате решения о Томосе, не будет.

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Синод Константинопольского патриархата принял решение о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине.

Также Синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной провославная церкви Макария.

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

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