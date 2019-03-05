США призвали Украину провести полный аудит Укроборонпрома

Аудит Укроборонпрома поможет преодолеть коррупцию в оборонной сфере. Фото: Ukrinform

Посол США в Украине Мари Йованович призвала провести полный аудит Укроборонпрома и рассекретить приказы.

Йованович уверена, что это поможет преодолеть коррупцию в секторе обороны и сделать эту систему более прозрачной, передает РБК-Украина.

"Это поможет сделать эту систему более прозрачной. Таким образом, и лекарства, и оружие будет попадать в руки украинских бойцов", - отметила американский посол.

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25 февраля "Наши деньги" опубликовали расследование, в котором обвинили Олега Гладковского, его сына Игоря Гладковского и нынешнего директора "Укроборонпрома" Павла Букина в хищениях в оборонном комплексе Украины. Согласно расследованию, сын заместителя секретаря СНБО вместе с партнерами организовали поставки контрабандных российских деталей для военной техники.