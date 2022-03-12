США предоставит Украине дополнительное оружие - детали

резидент США Джо Байден санкционировал дополнительную помощь Украине. Фото: ВВС

США предоставит Украине противотанковые, зенитные системы, а также стрелковое оружие. Это предусмотрено в рамках новой помощи.

Об этом сообщает Reuters.

12 марта США заявили, что предоставят Украине на сумму до 200 млн долларов дополнительного стрелкового оружия, противотанкового и зенитного оружия, поскольку украинские чиновники просили большее оборудование для защиты от мощных обстрелов российских войск.

Президент США Джо Байден санкционировал дополнительную помощь Украине, заявили в Белом доме.

Общая помощь США составляет 1,2 млрд. долларов с января 2021 года и 3,2 млрд. долларов с 2014 года, когда Россия аннексировала украинский Крым.

Также в меморандуме госсекретарю Энтони Блинкена Байден поручил, чтобы до 200 млн долларов, выделенных через Закон об иностранной помощи, были выделены на оборону Украины.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.