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США могут дать Украине статус военно-политического союзника до вступления в НАТО - Ляшко

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США могут дать Украине статус военно-политического союзника до вступления в НАТО - Ляшко
Ляшко напомнил, что в начале 2017 по его инициативе Верховная Рада приняла историческое Обращение к Конгрессу США относительно гарантий безопасности. Фото: Znaj.ua

В Конгрессе США могут принять решение о предоставлении Украине статуса "главного союзника". А также - расширить список вооружений, которые поставляются Украине. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

"Лед тронулся - США могут предоставить Украине статус главного военно-политического союзника до нашего вступления в НАТО - написал политик. - Я убежден, что это будет очень большое значение для прекращения российской агрессии против Украины".

Политик также отметил, что в начале 2017 года по его инициативе Верховная Рада Украины приняла историческое Обращение к Конгрессу США относительно гарантий безопасности, главной идеей которого было предоставление Украине статуса главного союзника вне НАТО и заключения двустороннего оборонного соглашения между Украиной и США.

"По моему убеждению, именно такие действия США станут практической реализацией гарантий безопасности по Будапештскому меморандуму, предоставленному ядерными государствами в обмен на наш беспрецедентный вклад в мировое ядерное разоружение", - считает Ляшко.

Также лидер РПЛ добавил о важности таких потуг.

"Вода камень точит. И вот через два года в Палате представителей Конгресса США представлен проект закона "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности", который предусматривает возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО на период до вступления нашего государства в Североатлантический альянс", - подытожил Олег Ляшко.

Слова Ляшко подтверждает и посольство Соединенных Штатов.

Авторами законопроекта о поддержке Украины и ее безопасности выступили руководители Комитета по иностранным делам, конгрессмен-демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл Мак-Кол, а также председатель и сопредседатель Подкомитета по Европе, Евразии, энергетики и окружающей среды этого Комитета, демократ Вилиам Китинг и республиканец Адам Кинзингер. Проект закона направлен на усиление обороноспособности Украины, в частности путем продажи летальных оборонных средств ВСУ, передачи вооружений, а также укрепление возможностей Украины противостоять российским кибератакам. Перечень видов вооружений, которые могут быть переданы Украине, дополняется противотанковыми, противокорабельными и противовоздушными системами. Законопроект предусматривает возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО на период с момента вступления этого документа в силу до вступления Украины в Североатлантический альянс. Статус может быть использован для упрощения процедуры передачи Украине оборонительных средств.

В завершение Олег Ляшко поблагодарил авторов законопроекта, и отметил, что в Украине надеются на безотлагательное рассмотрение и поддержку законопроекта американскими законодателями.

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