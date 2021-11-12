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пятница, 12 ноября 2021 11:25

США бьют тревогу из-за возможного нападения России на Украину

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США бьют тревогу из-за возможного нападения России на Украину
США предупредили союзников по Европейскому Союзу о том, что Россия может начать вторжение в Украину из-за напряженности на фоне миграционного кризиса и ситуации с поставкой энергоносителей. Фото: REUTERS

Россия может начать вторжение в Украину из-за напряженности на фоне миграционного кризиса и ситуации с поставкой энергоносителей.

Об этом США предупредили союзников по Европейскому Союзу, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в правительственных кругах. Оценки экспертов основываются как на пока не обнародованной, так и на общедоступной информации.

Ранее официальный представитель Белого дома заявил, что США проводят консультации с союзниками по поводу наращивания российских сил на украинской границе. Он подчеркнул, что США считают Украину партнером и осуждают какие-либо агрессивные действия России.

Вместе с тем Россия заявляет, что размещение военных на ее территории является ее внутренним делом. А также отрицает какие-либо агрессивные намерения. При этом Россия винит США в спланированных провокациях.

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Как отмечает издание, последние маневры российских войск и танков в сторону Украины побудили директора ЦРУ Билла Бернса посетить Москву в этом месяце и провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Канцлер Германии Ангела Меркель также попросила Путина во время телефонного разговора 10 октября использовать свое влияние на Беларусь, чтобы разрядить кризис вокруг тысяч мигрантов, стремящихся пересечь границу с Польшей в ЕС.

Миграционным кризис ом на границе Беларуси с Евросоюзом Россия "решает вопрос" дальнейшего создания единого государства.

После этого Кремль перебросит усилия на Украину. Такое мнение высказал внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Полагает, что нелегальные мигранты - это новое оружие президента РФ Владимира Путина.

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