США будут увеличивать военную помощь Украине – Нуланд

Для развертывания "Железного купола" требуется подготовка и умение разместить его Фото: radiosvoboda

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд на слушаниях в Сенате по Украине отметила, что развертывание систем ПВО "Железный купол" связано со значительными трудностями.

Нуланд объяснила, что для развертывания "Железного купола" требуется подготовка и умение разместить его.

Однако США рассматривают возможность использования других систем ПВО.

Виктория Нуланд отметила, что США продолжают изучать возможности расширения военной помощи Украине по усилению санкций против РФ.

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Она заявила, что США "следует рассмотреть" вопрос о внесении России в американский список стран-спонсоров терроризма.

Израиль отказался продать Украине противоракетную систему обороны "Железный купол" из-за опасений поссорится с Россией.