США будут требовать от получателей визы ссылки на профиль в соцсетях

При получении американской визы нужно будет указывать профили в соцсетях. Фото: Радио Свобода

Государственный департамент ввел новые требования к просителям американской визы, которые заключаются в обязанности предоставлять профили в соцсетях, адреса электронной почты и номера телефонов.

"Национальная безопасность является нашей первоочередной задачей при рассмотрении заявлений на получение визы, и каждый потенциальный путешественник и иммигрант, направляющийся в Соединенные Штаты, проходит тщательную проверку безопасности", - сказали в департаменте, сообщает Associated Press.

Новые визовые правила были введены по требованию администрации президента США Дональда Трампа.

От требований предоставить имена в соцсетях освобождаются претенденты на некоторые типы дипломатических и официальных виз.

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Это изменение, которое было предложено в марте 2018 года, затронет около 15 миллионов иностранцев, которые ежегодно обращаются за визами для въезда в Соединенные Штаты. Ранее упомянутые требования были выборочными и касались порядка 65 тыс. заявителей на визу.