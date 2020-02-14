Сретение Господне: традиции, приметы и что запрещено делать в этот день

В храмах в этот день освящают воду, которая приобретает особые свойства. Фото: ulyublena.com

Сретение Господне входит в двенадцатку самых почитаемых церковных праздников. Со старославянского "сретение" переводится как "встреча" или "радость".

Говорят, что в этот день зима встречается с весной. По народным верованиям, такая встреча происходит два раза в год - на Сретение 15 февраля (на 40-й день после рождения Христа) - и в день святой Анны - 22 декабря.

На сороковой день после рождения Христа, по истечении десяти дней законного очищения, Пречистая Богородица вместе с Иосифом и младенцем пришла в Иерусалимский храм. По закону Моисея, родители должны были приносить в храм для посвящения Богу своих первенцев в этот 40-й день. Сретение - это встреча в храме человечества в лице старца Симеона с Богом.

О стретенской воде

В храмах в этот день освящают воду, которая приобретает особые свойства.

Сретенской водой натирают больное место и верят, что целебная вода поможет. Также пьют, если что-то болит внутри. Сретенская вода, говорят, помогает от "сглаза" - болезни, которую мог вызвать "плохой" глаз, а также отгоняет ведьм, чтобы "не высосали из коровы молока". Этой водой также окропляют и поят скот, чтобы не болел.

О стретенской свече

Свечи, которые освящены на Сретение, считают домашними оберегами. Их в течение года хранили в красном углу. Эта свеча, по поверью, предохраняет дом от природных стихий, страшных невзгод, а семью - от "злого глаза" и болезней. Когда гроза, в домах зажигали свечу как надежный оберег.

Что запрещено делать в этот день

Различные работы, начиная от хозяйствования в доме - убирать, шить, мыть, плести и т.д., - и заканчивая работами во дворе: рубить дрова, белить, резать, носить воду, копать и тому подобное.

Не надо отправляться в какое-то далекое путешествие. Считается, что оно не будет успешным.

И не кладите деньги в этот день на кухонный стол: так, как с него исчезают вкусные блюда, так незаметно будут исчезать деньги.

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Приметы на Сретение

На Сретение есть под крышами сосульки - будет хороший урожай кукурузы.

С крыш капает - быть затяжной весне, если тепло, а с крыш не капает - весна будет ранняя, сухая.

Ветер на Сретение - к урожаю плодовых деревьев.

Сретение теплое и солнечное - весна теплая.

На Сретение холодно - уже скоро весна.

Если на деревьях иней - родят хорошо гречка и картошка.

Ясная и тихая погода в этот день предвещает хороший урожай поля и роения пчел.

Если в этот день не будет солнца, ожидай суровых морозов.

Если на Сретение дорогу заметает - весна будет поздней и холодной.

Если в этот день не видно солнышка - ожидай суровых морозов.

В феврале украинцы будут работать только 20 дней. Но официальных государственных выходных в честь праздников в этом месяце не будет.