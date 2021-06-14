"Шрамы на руках от стяжек" - Протасевич рассказал о состоянии здоровья

Протасевич попросил журналистов не распространять информацию о его избиении. Фото: скриншот

Бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич рассказал о состоянии своего здоровья.

Чувствует себя хорошо, а в СИЗО к нему не применяли физическую силу, заявил журналист на на пресс-конференции, организованной белорусскими силовиками.

"Что касается этой шутки (что Протасевича в тюрьме бил лично Александр Лукашенко - Gazeta.ua) даже комментировать ничего не буду. Это просто смешно.

Во-вторых, относительно моих следов на руках, я думаю, каждый из вас может подойти и посмотреть - это следы от стяжек, которые на меня одели во время задержания, поскольку задержание было настолько неожиданным, что у них не было при себе наручников", - сказал Протасевич.

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По его словам, информация о плохом состоянии здоровья - фейк. Журналист заверил, что даже готов пройти медицинскую экспертизу.

"Я хочу сказать, что прекрасно себя чувствую. У меня отличное настроение. У меня нет никаких жалоб. Если кто-то сомневается, то я готов пройти любую независимую медицинскую экспертизу", - отметил он.

Протасевич попросил журналистов не распространять информацию о том, что его бьют. Объяснил это тем, что его родителям трудно ее воспринимать.

Командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил генерал-майор Игорь Голуб сказал на пресс-конференции, что перехвата самолета Ryanair и принудительной посадки в Минске не было в мае не было.

23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Самолет посадили якобы из-за сообщения о минировании, но взрывного устройства не нашли. Целью было задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту. Совет Европы 24 мая рекомендовал авиаперевозчикам отменить полеты в белорусском воздушном пространстве.