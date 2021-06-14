"Шрамы на руках от стяжек" - Протасевич рассказал о состоянии здоровья

 
Ексклюзивы
1/5
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Просмотров: 522
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
Просмотров: 387
Если в социуме - говно, то так и поем"
Если в социуме - говно, то так и поем"
Просмотров: 351
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Просмотров: 567
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
6 Просмотров: 1332
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Просмотров: 1476
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Просмотров: 747
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 1557
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 1143
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1926
Фото
Все фото
3
7
3
8
7
Новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 спровоцировал скандал в сети
Новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 спровоцировал скандал в сети
Партию Зеленского назвали московскими прихвостнями - депутатов пикетировали
Партию Зеленского назвали московскими прихвостнями - депутатов пикетировали
Фотограф &quot;поймал&quot; рогатого красавца в Чернобыле
Фотограф "поймал" рогатого красавца в Чернобыле
В честь освобождения города от боевиков состоялся марш: фоторепортаж
В честь освобождения города от боевиков состоялся марш: фоторепортаж
В столице простились с участником национально-освободительного движения
В столице простились с участником национально-освободительного движения
Видео
Все видео
Разгон Евромайдана: два "беркута" получили по три года тюрьмы
Разгон Евромайдана: два "беркута" получили по три года тюрьмы
В сеть выложили первый трейлер видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2
В сеть выложили первый трейлер видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2
Село покрыло ледяными сугробами
Село покрыло ледяными сугробами
На последние деньги создали памятник известному гетману - фото
На последние деньги создали памятник известному гетману - фото
Зеленский взял на работу человека режима Януковича - Стерненко
Зеленский взял на работу человека режима Януковича - Стерненко
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 738
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 513
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 432
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2718
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 648
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 июня 2021
Просмотров: 36
Підкорити хворобу
– Треба не менше 60 тисяч доларів, щоб підкорити Еверест. Ну і дрібні витрати, – каже Ігор Яськевич. Став 30-м українцем, який ...
понедельник, 14 июня 2021 17:08

"Шрамы на руках от стяжек" - Протасевич рассказал о состоянии здоровья

  Комментировать
&quot;Шрамы на руках от стяжек&quot; - Протасевич рассказал о состоянии здоровья
Протасевич попросил журналистов не распространять информацию о его избиении. Фото: скриншот

Бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич рассказал о состоянии своего здоровья.

Чувствует себя хорошо, а в СИЗО к нему не применяли физическую силу, заявил журналист на на пресс-конференции, организованной белорусскими силовиками.

"Что касается этой шутки (что Протасевича в тюрьме бил лично Александр Лукашенко - Gazeta.ua) даже комментировать ничего не буду. Это просто смешно.

Во-вторых, относительно моих следов на руках, я думаю, каждый из вас может подойти и посмотреть - это следы от стяжек, которые на меня одели во время задержания, поскольку задержание было настолько неожиданным, что у них не было при себе наручников", - сказал Протасевич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Протасевича под принуждением вывели на брифинг власти Беларуси по Ryanair

По его словам, информация о плохом состоянии здоровья - фейк. Журналист заверил, что даже готов пройти медицинскую экспертизу.

"Я хочу сказать, что прекрасно себя чувствую. У меня отличное настроение. У меня нет никаких жалоб. Если кто-то сомневается, то я готов пройти любую независимую медицинскую экспертизу", - отметил он.

Протасевич попросил журналистов не распространять информацию о том, что его бьют. Объяснил это тем, что его родителям трудно ее воспринимать.

Командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил генерал-майор Игорь Голуб сказал на пресс-конференции, что перехвата самолета Ryanair и принудительной посадки в Минске не было в мае не было.

23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Самолет посадили якобы из-за сообщения о минировании, но взрывного устройства не нашли. Целью было задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту.

Совет Европы 24 мая рекомендовал авиаперевозчикам отменить полеты в белорусском воздушном пространстве.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Шрамы на руках от стяжек" - Протасевич рассказал о состоянии здоровья». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
июня

Полсотни военных погибли на Луганщине

Итальянец победил в конкурсе проектов здания университета в Киеве

"С трупами не связываться. Никому не продаваться и приступить к работе" - 130 лет назад родился Евгений Коновалец

Жителей стран Балтии начали депортировать

Заложили основу европейской интеграции Украины

Художника убили выстрелом в затылок

Шенгенское соглашение подписали посреди реки на границе трех стран

Для строительства использовали камни с древнегреческого города

Первый компьютер весил 13 тонн

Самое читаемое
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
26
 Просмотров: 6219
Сексапильная Анна Седокова похвасталась пышными прелестями
Сексапильная Анна Седокова похвасталась пышными прелестями
4
 Просмотров: 4662
Третий матч Евро едва не завершился трагедией
Третий матч Евро едва не завершился трагедией
 1 Просмотров: 3258
Добкин &quot;наехал&quot; на барменов, которые угощали пивом за голы в ворота России
Добкин "наехал" на барменов, которые угощали пивом за голы в ворота России 1 Просмотров: 3051
В честь освобождения города от боевиков состоялся марш: фоторепортаж
В честь освобождения города от боевиков состоялся марш: фоторепортаж
8
 Просмотров: 3043
Общество
Пять идей на вечер, которые помогут расслабиться и восстановить силы
Пять идей на вечер, которые помогут расслабиться и восстановить силы
 Просмотров: 126
Показали "еду для свиней", которой кормят военных. В ВСУ отреагировали
Показали "еду для свиней", которой кормят военных. В ВСУ отреагировали Просмотров: 576
Прививки от коронавируса планируют делать каждый год
Прививки от коронавируса планируют делать каждый год Просмотров: 135
Задолжали зарплату врачам - Зеленский пригрозил увольнением
Задолжали зарплату врачам - Зеленский пригрозил увольнением Просмотров: 207
ВНО по географии: что нужно знать накануне тестирования
ВНО по географии: что нужно знать накануне тестирования Просмотров: 63
Больше всего комментируют
6
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
6
Сколько Зеленский будет платить преподавателям в Президентском университете
3
"Бедные и от того все проблемы" - каким будет место Украины в мире за 5 лет
2
Куратор батальона "Кривбасс" в "Праве на власть" несколько раз сманипулировал по поводу войны на Донбассе: фактчекинг
2
Скандал на Евро-2020: Украину представили под флагом РФ
Голосов: 56458
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть