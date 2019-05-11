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суббота, 11 мая 2019 09:11

Спрогнозировали, когда прекратятся дожди и наступит жара

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Спрогнозировали, когда прекратятся дожди и наступит жара
Слово і Діло Погода в мае: синоптик сказал, когда перестанет шел дождь и наступит настоящая жара

К середине мая установится сухая погода. Дожди прекратятся и придет настоящая жара.

Постепенно температура достигнет 30 градусов тепла, но 27-28 мая снова ожидаются осадки, пишет "Факты".

"Уже в начале июня украинцам высоких температур ожидать не стоит. Выше 20 градусов столбик термометра поднимется лишь к концу первой недели. Лето начнется небольшими дождями (2-7 и 12-13 июня), но середина июня будет сухой, с температурой до плюс 35 градусов", - говорит народный синоптик Леонид Горбань.

16-18 июня ожидаются сильные дожди с градом. Они принесут похолодание до 21-24 градусов тепла, которое продержится до начала июля. Небольшие осадки возможны также в последних числах июня, подытожил Горбань.

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Первый месяц лета начнется похолоданием и короткими дождями, а уже со второй декады придет настоящая жара.

Июнь и июль 2019 будут аномально жаркими в Украине. А температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов.

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Дата
11
мая

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