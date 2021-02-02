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вторник, 02 февраля 2021 16:59

Сползаем к энергетической зависимости от РФ

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Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Покупка электроэнергии в России стала возможна с началом 2021 года. Фото: reuters

Из-за коррумпированной и непрофессиональной деятельность власти Украины не смогла подготовиться к зиме. Возник дефицит электроэнергии, вынуждены покупать в России.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит эксперт по экономическим вопросам Борис Кушнирук.

Украина с 1 февраля снова закупает электроэнергию у России. В частности речь идет о частной компании "ОНК-ГРУПП". Укрэнерго свидетельствует, что она и другие трейдеры выкупили 11,5% доступной пропускной способности "РФ - Украина" на февраль. О чем говорит?

Этому стала причиной деятельность Министерства энергетики и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Эти органы и их работа сейчас фактически подчинены интересам украинских олигархов. Украина банально не подготовилась к отопительному сезону. Не смогли накопить достаточное количество угля. В предыдущем году была противоположная ситуация. Накопили угля больше, чем нужно. Из-за теплой зимы, большое его количество осталась неиспользованной. Согласно непокрыли расходы. В этом году на отопительный сезон закупили меньше угля, чтобы не повторить предыдущей ошибки. Но зима оказалась холоднее.

Остановили работу одного из блоков Запорожской атомной электростанции. Что привело к падению объемов производства электроэнергии. К тому же ТЭС вынуждены потреблять уголь, который зарезервирован на холодную зиму. В результате Украина получила дефицит электроэнергии. Не хватало угля для его покрытия.

К этому еще стоит добавить абсолютно одиозную коррупционную деятельность НКРЕКП и руководства "Энергоатома". Они продали огромное количество электроэнергии по заниженным ценам компании, связанной с Коломойским. Таким образом Украина оказалась в ситуации нехватки электроэнергии. Искусственно были созданы условия, когда возникла дилемма. Или веерное отключение или покупка в России. Власти выбрали второй вариант.

Кому выгодна покупка электроэнергии в Российской Федерации?

Существует мнение, что это выгодно Игорю Коломойскому, но не выгодно Ахметову. Последний владеет ДТЭК, ему не нужны конкуренты. Но все, что сейчас может делать Ахметов, - разводить руками. ДТЭК не имеет возможности сейчас увеличить объем добычи угля и покрыть дефицит электроэнергии. А в "Центрэнерго" остались запасы на считанные дни. То есть производить электроэнергию в Украине сейчас не из чего. Само по себе разрешение покупать в России не является шагом в пользу какого-то конкретного олигарха. Но тот факт, что государственные органы до этого действовали в интересах крупных предпринимателей, в первую очередь Коломойского, привело к недостатку энергии сегодня.

Закупки Украиной российского газа, электроэнергии, вакцин выгодно именно Кремлю

Насколько Украине экономически выгодно покупать электроэнергию в РФ? А украинским гражданам?

Электроэнергия в Российской Федерации действительно может быть дешевле. Это вызвано ценам на уголь. Они в РФ меньше. Добывается открытым способом, если говорим про Кузнецкий угольный бассейн. Поэтому производство электроэнергии на станциях может быть экономным. Поэтому в Украине есть частные компании, которым все равно, откуда берется энергия и они охотно будут покупать в РФ, когда есть возможность.

Какие политические опасности?

Опять постепенно сползает в энергетическую зависимость от РФ. Это, конечно, негативный момент. Сейчас эта проблема не является критической. Даже сегодня в условиях дефицита могли просто пойти на веерные отключения определенных промышленных мощностей. Это привело бы к некоторым экономическим потерям, но не было бы поразительным ударом.

Но постоянное лоббирование закупки российского газа, электроэнергии, вакцин выгодно именно Кремлю. Он хочет показать, что на самом деле никакой войны нет. Украина и Россия - братья, поддерживают торговые отношения. Поэтому надо наконец окончательно забыть про Крым и Донбасс. Мы не можем этого допустить. Мы не можем забыть о 15000 убитых Российской Федерацией на Донбассе и оккупированные территории.

Коломойский фактически грабит "Энергоатом", "Центрэнерго", "Укрзализныцю". Таким образом ворует деньги украинских граждан

Как будет развиваться ситуация?

Импорта из России не будет. Потребность в этом отпадет. Но ситуация, с которой столкнулись сейчас, является очень одиозной. Показывает, насколько неэффективно работает правительство, как коррупционно действует НКРЕКП. К сожалению, это ожидаемая ситуация. Ведь с приходом к власти Владимира Зеленского, дивиденды получает Коломойский. Сейчас он фактически грабит "Энергоатом", "Центрэнерго", "Укрзализныцю". Это - все государственные предприятия. Таким образом ворует деньги украинских граждан.

В Правительстве царят непрофессионализм, коррумпированность и хаос

Юрий Витренко заявил, что одним из его главных задач на посту будет отсоединения Украины от энергосистемы с РФ и Белоруссией. Почему тогда начинаем покупать в РФ? Что должно делает и.о. министра?

Учитывая непрофессионализм, коррумпированность и хаос, которые сейчас царят в правительстве, государственных органах власти, слова Витренко трудно воспринимать серьезно. На сегодня это - просто разговоры. Они похожи на вопрос "Почему Украина до сих пор не в НАТО". Прекрасно понимаем, что интеграция в Североатлантический союз требует стратегии, конкретных шагов, реформ, устойчивости институтов.

Чтобы окончательно отключиться от энергосистемы России и Беларуси, надо иметь управляемую и профессиональную работу всех учреждений. Украина выразила желание присоединиться к Европейской энергосистеме до 2025 года. Там есть требование - в течение года должны проработать в автономном режиме. То есть не закупать энергию ни у кого. Таким образом должны продемонстрировать свою способность и стабильность нашей системы. Если, например, Украина сейчас присоединится к энергосистеме ЕС, наш уровень коррупции, шаткая система создаст дисбаланс. Евросоюзу это не нужно.

Украина уже сейчас должна разрабатывать программу соответствующих реформ, чтобы присоединиться к европейской энергосистеме

Сегодня можем самостоятельно обеспечивать себя электроэнергией в течение года?

Сегодня мы к этому не готовы. Такие задачи следует ставить, но вряд ли их сможет выполнить действующая власть. Главная проблема - коррумпированная и непрофессиональная государственная система. Ресурсов Украине хватит. Наша общая мощность энергосистемы формировалась еще во времена Советского Союза. Тогда рассчитывали, что энергии должно хватить на огромное количество промышленных гигантов. Поэтому сейчас потребления энергии значительно меньше, чем возможности ее производить.

Какие еще могут возникнуть проблемы на пути нашего присоединения к энергосистеме ЕС?

Дополнительные вопросы будут связаны с тем, что с 2025 в Евросоюзе будет введен налог на так называемый углеродный след. Речь идет об использовании электроэнергии, которая произведена за счет углеводородов: угля, газа и мазута. Такие дополнительные налоги будут делать продукцию предприятия неконкурентной на европейском рынке. Поэтому Украина уже сейчас должна разрабатывать программу соответствующих реформ. Каким образом планируем делать производства электроэнергии более экологичными. Сначала надо закрыть все убыточные шахты. Постепенно, через несколько лет, перевести угольные ТЭС на газ, а затем - на зеленый водород. Чтобы реализовать такие реформы необходима стратегия, понимание и политическая воля. В этом нынешней власти очень не хватает.

Украина 1 февраля возобновила импорт электроэнергии из России. Его в первые два дня месяца будет осуществлять компания "ОНК-ГРУПП", зарегистрированнпя в Одессе. Об этом свидетельствуют данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии. 1 и 2 февраля с 12:00 до 15:00 и с 20:00 до 21:00 она планирует поставлять по 200 МВт-ч каждый час. С 21:00 по 23:00 - по 100 МВт-ч каждый час.

Покупка электроэнергии в России стала возможна с началом 2021 года. Тогда утратившим силу запрет, который Национальная комиссии, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, наложила на доступ к пропускной способности сечений с РФ и Беларусью в 2020 году.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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Дата
02
февраля

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