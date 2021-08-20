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воскресенье, 22 августа 2021 10:10

Спецтема: 30 лет независимости

"Спешил на заседание Верховной Рады. Упал и сломал руку" - как депутаты провозглашали независимость
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Автор: "Высокий Замок".
  Народный депутат шести созывов, заслуженный деятель искусств Украины - Михаил Косив.
Народный депутат шести созывов, заслуженный деятель искусств Украины - Михаил Косив.

24 августа 1991-го был мирным итогом всех дел, которые для независимости Украины сделали ранее. Подготовка к нему и понимание сути, невозможны без происшествий, которые продолжались с 19 августа.

Так считает народный депутат шести созывов Верховной Рады 86-летний Михаил Косив. В 1990-м по требованию председателя Львовского областного совета Вячеслава Чорновола, он работал заместителем Львовского областного исполнительного комитета по гуманитарным вопросам. С Gazeta.ua он поделился воспоминаниями о том, что происходило за несколько дней до провозглашения Акта о независимости Украины.

19 августа. В 6 утра меня разбудил телефонный звонок. Дежурный с облисполкома требовал, чтобы я немедленно приехал на работу. "Пока одеваетесь - включите телевизор", - сказал он. По телевизору Геннадий Енаев (председатель государственного комитета по чрезвычайному положению, который в августе 1991-го совершил попытку государственного переворота в СССР- Gazeta.ua) с листа читал сообщение о том, что президент Советского Союза Михаил Горбачев заболел. Поэтому он должен взять власть в свои руки и вести страну правильным, законным путем. Прозвучал приказ подчиняться ГКЧП. Сразу понял, что это антиконституционный переворот.

Через час я уже был в Львовском облисполкоме. Туда же срочно вызвали начальника городского и областного отделов милиции, командующего Прикарпатским военным округом, прокуроров области и города.

Все были в растерянности. Не понимали, что нам делать. Командующий Прикарпатского военного округа сказал, что против народа не пойдет, и войско никаких приказов от ГКЧП не будет выполнять. Его поддержали прокуроры и милиция.

После раздумий предложил прояснить ситуацию избирателям нашей области. Объяснить, что комитет по необычных ситуациях не может брать на себя полномочия президента. "Иди и пиши заявление к избирателям", - предложили мне.

К 8 утра оно уже было готово. Написал, что события в Москве имеют антиконституционный характер. А их цель - остановить союзные республики, в том числе и Украины, на пути к получению полного суверенитета, за который Верховная Рада проголосовала в прошлом году 16 июля. Указал, что будем требовать внеочередной созыв рады. Заявление обсудили, внесли правки и приняли. В 10 утра побежал на областное телевидение, чтобы его прочитать. На территорию не пустили, остановили на проходной. Львовское телевидение пошло на поводу у Москвы.

Тогда народный депутат Ирина Калинец предложила распространить заявление среди педагогов, совещание которых как раз проходило в одном из Домов культуры Львова. В 12.00 зачитал перед ними. Они взялись переписывать его от руки, передавали по телефону. Так заявление распространилась по всей области.

Вечером все народные депутаты из Львова поездом отправились в Киев.

Этот документ храню до сих пор. Он - самый дорогой. Если бы признали законность ГКЧП - меня бы за него могли расстрелять

Автор: предоставил Михаил Косив
  Рукопись Обращения Народного Совета к народу Украины
Рукопись Обращения Народного Совета к народу Украины

20 августа. В 7 утра прибыли в столицу и сразу взялись обзванивать всех депутатов "Народной Рады". Собравшись, начали обсуждать следующие шаги. Разговор был очень эмоциональной. Попросил всех успокоиться. Рассказал, что нам уже удалось сделать во Львове. Мне предложили написать такое же заявление, но уже от "Народной Рады". Попросили назвать действия Москвы преступными, призывать украинцев не поддаваться на провокации, и быть готовыми к Всеукраинской забастовке.

В 14.00 "Обращение к украинскому народу" одобрили на заседании "Народной Рады". Этот документ храню до сих пор. Он - самый дорогой. Если бы признали законность ГКЧП - меня бы за него могли расстрелять. Обращение начали распространять Украиной через народных депутатов.

Тогда же обратились к председателю Верховной Рады Леониду Кравчуку. Требовали внеочередного заседания. Он все время повторял: ждите, ждите. Говорил нам, что к нему уже приходили от ГКЧП и требовали признать его законность. Он им отказал, но и нас просил выжидать.

Автор: Укринформ
  Председатель Верховной Рады Леонид Кравчук с заместителем Иваном Плющом.
Председатель Верховной Рады Леонид Кравчук с заместителем Иваном Плющом.

Мы понимали, что внеочередной созыв парламента будет решающим. И на нем надо провозгласить независимость Украины. Но кто провозгласит? Как правильно его оформить?
Сошлись на том, что документ назовем "Актом провозглашения независимости Украины". Решили, что писать и читать его должен Левко Лукьяненко - старший мужчина в Верховной раде. Он не галичанин, а с "глубины" с Черниговщины. Еще провел 27 лет в тюрьмах, на каторге.

21 августа. Левко Лукьяненко написал от руки Акт. С ним мы пошли к Кравчуку. А он: "Ждите, все должно быть по процедуре. Зачитать Акт можно только на внеочередном заседании. Должно пройти три дня".

"Да какая процедура! При таких условиях можно ее и не соблюдать", - думал я.

Мы понимали, если коммунисты проголосуют, то имея в своих руках все промышленные объекты, все экономические рычаги - воспользуются этим, и ограбят Украину. Но и понимали, если не они - то придут москали и ограбят еще больше

22-23 августа провели в переговорах. Говорили с коммунистами и другими депутатами Верховной Рады. Разъясняли, почему Украина должна быть независимой, что это в их интересах. Они слушали, и ничего не отвечали. Только по взглядам понимали, что поддержат нас.

Есть такое мнение, что коммунисты все вдруг стали национал-коммунистами. Да ничего подобного. Тех, у кого проснулась национальное сознание и гордость была лишь горстка. Другие видели только собственную выгоду. До сих пор ношу в себе эту боль - мы прекрасно понимали, если коммунисты проголосуют, то имея в своих руках все промышленные объекты, все экономические рычаги - воспользуются этим, и ограбят страну. Но и понимали, если не они - то придут москали и ограбят еще больше. Должны чем-то жертвовать, потому что могли бы потерять Украину еще на многие годы.

"Читай, читай, иначе я тебя задушу!" - кричал Дмитрий Павлычко, который стоял за Кравчуком в президиуме Верховной Рады. До сех пор слышу его голос

24 августа. Проснувшись утром, не мог думать ни о завтраке, ни о каких-либо других делах. В 8 утра выбежал из дома на улице Панаса Мирного, где и жил в товарищей. Спешил на заседание Верховной Рады. Неподалеку от дома упал и сломал левую руку.

В медпункте Верховной Рады сказали, что мне надо срочно в больницу. "В какую больницу, накладывайте шины!" - рявкнул медсестрам. Послушали.

Заседание должно было начаться в 10 утра. Задерживалось. Депутаты ходили, не могли усесться, говорили в группах о чем-то. Такое страшное возбуждение царило в зале! Каждый из нас понимал, насколько это важное историческое событие. Вот-вот родиться новое государство, за которое умирали и шли на каторгу. Когда началось заседание, наконец все успокоились.

Автор: "Укринформ"
  Голосование за независимость Украины.
Голосование за независимость Украины.

Кравчук все не хотел давать выступать Лукьяненко.
"Я беру это в свои руки. Давайте обсудим сначала", - говорил.
"Читай, читай, иначе я тебя задушу!" - кричал Дмитрий Павлычко, который стоял за Кравчуком в президиуме Верховной Рады. До сех пор слышу его голос.

Наконец он начал читать. В зале воцарилась невероятная тишина. Потом началось голосование. Как это происходило - не помню. Услышали результат - "за" 346 депутатов. Начались крики, вопли, сплошной взрыв эмоций. В зал внесли огромный флаг.

Автор: "Укринформ"
  Депутаты "Народного Руха" после провозглашения независимости Украины.
Депутаты "Народного Руха" после провозглашения независимости Украины.

Я пришел в себя, когда в коридоре Верховной Рады меня за руку взяла медсестра. Сказала, что едем в Феофанию. Тогда же вспомнил, что руку сломал. Все это время не думал о ней, боли не чувствовал.

В больнице меня осмотрели, наложили гипс. Хотели положить в стационар. Отказался. Поехал в Верховную Раду. А там Вячеслав Чорновил собирал депутатов, чтобы отпраздновать событие в гостинице "Киев".

Михаил Косив родился 28 декабря 1934-мгов селе Вильхивка Ивано-Франковской области. Учился на филологическом факультете Львовского государственного университета имени Ивана Франко. Там же закончил аспирантуру. Был научным сотрудником Львовского литературно-мемориального музея Ивана Франко, заведующим кабинетом франковедения Львовского университета. Вместе с Вячеславом Чорноволом выдавал "Украинский вестник".

12 августа 1965-го арестован за "антисоветскую агитацию и пропаганду", потерял работу. В 1967-м устроился учителем в школе на Жовквивщине. Затем научным сотрудником, заведующим сектором музея старинного оружия "Арсенал" Львовского исторического музея и научным сотрудником института общественных наук АНУ.

Народный депутат шести созывов от "Народного руха", "Реформы и порядок". Автор четырех публицистических трудов и более 200 статей по литературоведению, краеведению, искусствоведению, истории Украины и анализа политических проблем. Сейчас на пенсии. Жена - журналистка Мария Косив. Воспитали сына Василия и дочь Анну. Живет во Львове.

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